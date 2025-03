FOTOS Y VIDEOS – Los looks que no pasaron desapercibidos en la alfombra roja de los Oscar 2025

2 de Marzo de 2025

Las diferentes figuras lucieron sus mejores atuendos al llegar a la ceremonia más importante del cine.

La noche de este domingo 2 de marzo se llevan a cabo los Premios Oscar 2025 y como es tradición, la transmisión comenzó más temprano para ver el paso de nominados e invitados por la alfombra roja.

Como era de esperar, los actores y actrices llegaron al evento más importante del cine luciendo sus mejores atuendos, los cuales fueron captados por la prensa presente en el Dolby Theater.

Uno de los que llamó la atención fue el de Whoopi Goldberg, así como también los atuendos de Ariana Grande y Timothée Chalamet, quienes se distanciaron de lo que habíamos visto de ellos en lo que ha sido esta temporada de premios en Estados Unidos.

Otra que llamó la atención fue Selena Gomez, la que lució un vestido el color nude, el que tenía un escote bardot y corte sirena. Pero lo más llamativo, sin lugar a dudas, es que estaba cubierto de arriba a abajo por cristales. La intérprete llegó acompañada de su novio, el productor Benny Blanco.

Por la alfombra roja de los Premios Oscar 2025 también desfilaron nombres como Demi Moore, Margaret Qualley, Elle Fanning, Miley Cyrus, Adrien Brody, RAYE, Emma Stone, Ana de Armas, Rachel Zegler, entre varios otros.

