Déjate atrapar por el Día del Patrimonio y más

El Día del Patrimonio se toma la agenda este fin de semana para salir a pasear y conocer la historia y el acervo cultural de nuestro país.

Este sábado 30 y domingo 31 de mayo se celebra una nueva edición del Día del Patrimonio, evento que se ha consolidado como uno de los hitos ciudadanos más masivos, transversales y significativos del país. A lo largo de sus 27 años de historia, este encuentro cultural ha reunido a personas de todas las edades en torno a nuestra historia, así como a la riqueza y diversidad cultural que conforman nuestra sociedad.

De esta forma, el Día del Patrimonio busca acercar los patrimonios culturales de nuestro país a la ciudadanía, promoviendo su conocimiento, valoración, disfrute y cuidado a través de actividades abiertas y gratuitas en todo Chile. También fomenta instancias de encuentro y participación cultural, fortaleciendo el vínculo entre comunidades, visitantes y espacios culturales.

Bajo el concepto “La historia que compartimos”, esta celebración nos invita a reconocer que el patrimonio no está solo en los libros, edificios o monumentos. También habita en las tradiciones, costumbres, oficios, expresiones cotidianas y memorias familiares; en las calles, barrios, ciudades y paisajes que caminamos y recorremos.

En esta oportunidad se desarrollarán más de 4.000 actividades presenciales a lo largo de todo Chile, entre visitas guiadas, talleres, conciertos, teatro, caminatas y mucho más. Junto con esto, habrá 131 actividades virtuales, las cuales se pueden revisar a través del sitio del Día del Patrimonio.

Teletón, patrimonio social y solidario de Chile

Como parte de la celebración del Día del Patrimonio Cultural 2026, este sábado 30 de mayo los 15 institutos Teletón recibirán a la comunidad para mostrar el trabajo de rehabilitación e inclusión que la institución desarrolla junto a más de 31 mil familias a lo largo de Chile.

La jornada se realizará entre las 09:00 y las 14:00 horas (salvo los Institutos de Puerto Montt y Aysén, que abrirán a las 10) y tendrá como eje el concepto “Teletón, patrimonio social y solidario de Chile”, buscando relevar el valor histórico, humano y comunitario que la institución ha construido durante 48 años junto a millones de personas.

Este será el segundo año consecutivo en que todos los institutos Teletón participarán simultáneamente en esta fiesta cultural. Además, esta edición marcará la incorporación del nuevo Instituto Teletón O’Higgins, inaugurado este año en Rancagua.

La historia y cultura de Chiloé se exhibe en Ñuñoa

Foto: José Triviño.

Con 38 años de historia, el Museo de Arte Moderno de Chiloé llega a Santiago con una exhibición itinerante de pinturas y fotografías, enmarcada en la conmemoración del bicentenario de la anexión del archipiélago de Chiloé a la República de Chile (1826-2026).

La muestra se realiza en el contexto del programa “Colección en Ruta”, iniciativa que la institución impulsó para llevar su historia y patrimonio artístico a distintas ciudades del país. En este caso, es la segunda vez que una selección de la colección se exhibe en Santiago, luego de su paso por el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos (CNAC) en 2017.

La exhibición reunirá dos murales de artistas chilenos: “Bosque profundo”, de José Triviño, y “Oda al Maillín”, de Guillermo Grez. Además, se presentarán dos series de fotografías históricas del archipiélago de Chiloé. Quince de ellas fueron realizadas por el fotógrafo nacional Claus Leisersohn en la década de 1950, mientras que otras 30 fueron capturadas por el realizador fotográfico estadounidense Milton Rogovin, quien visitó la isla durante los años 60 por invitación del poeta Pablo Neruda.

“Colección en Ruta” se puede visitar desde el viernes 20 de mayo en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de Ñuñoa (Irarrázaval 4055) y permanecerá abierta hasta el 20 de septiembre, con entrada gratuita.

Encuentro literario infantil en el GAM

El escritor Nicolás Cruz, autor de La patria cruda, Leo León y El viaje del guarén Abelardo, protagonizará el próximo sábado 6 de junio, a las 12:00 horas, en el Centro Cultural GAM, un nuevo hito del proyecto de mediación artística y fomento lector dirigido a niñas y niños desde los 4 años.

Reconocido por una obra que transita entre la narrativa, la literatura infantil y la novela gráfica, Nicolás Cruz conversará con niños y niñas sobre el origen de las historias, los procesos creativos y la imaginación como herramienta de expresión. El encuentro incluirá lectura compartida, diálogo con el público y actividades participativas orientadas a acercar la literatura desde una experiencia sensible y cercana.

Impulsada por Milagros Producciones (Cía. Teatral La Poética Ilustrada), la actividad combina narración oral, recursos escénicos, ilustración en vivo y mediación artística. De esta forma, Itinerancias literarias para primeros lectores busca instalar la lectura desde edades tempranas como una experiencia afectiva y colectiva, especialmente en territorios con menor acceso a programación cultural permanente.

Teatro: Bodas de Sangre trae de regreso a García Lorca

Foto: Maximilian Viveros.

A 90 años del crimen y desaparición de Federico García Lorca, desde hoy, 28 de mayo, y hasta el domingo 31 de este mes, vuelve la aplaudida versión chilena del clásico universal escrito en 1931. Bajo su característico sello de “cancionero dramático”, la directora Mariana Muñoz encabeza la obra más vista de la sala universitaria durante 2025, donde los actores, músicos y cantantes Lorena Bosch, Jorge Arecheta, Marcela Millie, Paulina Cortés, Gabriela Arancibia, Mauricio Flores, Mario Avillo y Juan Pablo Villanueva interpretan la icónica tragedia romántica del autor español.

Reconociendo las coincidencias que el trabajo artístico, poético y musical de García Lorca encuentra en grandes figuras de la cultura nacional, la producción Finis Terrae recoge esa fuerza poética en una propuesta escénica donde la música y el teatro se funden para crear una experiencia popular y colectiva.

Bodas de sangre pone en escena la historia de dos amantes pertenecientes a familias enemigas que se fugan durante la boda de la mujer. Y, como toda tragedia, la venganza conduce a un desenlace fatal. Emocionando y conmoviendo al espectador, la obra aborda temas como la violencia machista, el honor y la venganza, pero, al mismo tiempo, exalta el amor como una fuerza liberadora y creadora. Sus imágenes transportan a las profundidades de las emociones humanas y a sus fricciones con las estructuras sociales de los pueblos y su cultura.

Gabriela Mistral en el Metro de Santiago

La experiencia multimedia creada, producida y dirigida por Diego Boggioni podrá ser vivida de forma gratuita en la red de Metro de Santiago este sábado 30 y domingo 31 de mayo. Vagones intervenidos, estaciones activadas y códigos QR servirán para acercar a miles de pasajeros al legado de la Premio Nobel Gabriela Mistral mediante audiorrelatos, ilustración contemporánea y tecnología inmersiva.

La plataforma cultural convierte 42 conocidos textos de la poetisa en 42 ilustraciones creadas por destacadas artistas chilenas contemporáneas y 42 experiencias sonoras originales interpretadas por reconocidos referentes de la actuación nacional, como Daniel Muñoz y Francisca Gavilán, transformando el viaje cotidiano en un recorrido poético y patrimonial.

Catalina Saavedra, Francisca Gavilán, Paola Volpato, Mariana Di Girolamo, Valentina Muhr, Emilia Noguera, Camila Hirane, Daniel Muñoz, Francisco Melo, Andrés Velasco y el propio Boggioni interpretan las piezas sonoras que acompañan las creaciones visuales de Milena Hachim, Catalina Bustos, Gertrudis Shaw, Camila Cruz, Carola Josefa, Daniela Le Feuvre, Amelia Strong, Elena Hohlberg, Javiera Mac-Lean, Catalina Cartagena y Carmen Di Girolamo.

Entendiendo el arte como un acto de encuentro popular, Audioteca Gabriela Mistral es un homenaje visual y sonoro a los 80 años del Premio Nobel de Literatura obtenido por Gabriela Mistral, concebido para devolverle su dimensión humana y contemporánea a través del espacio público.