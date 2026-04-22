El cruce de los diputados Moreno y Karlezi que evidenció la grieta entre republicanos y libertarios por la megarreforma de Kast

Desde el PNL consideran que sus exigencias no fueron incluidas en la ley miscelánea y que se optó por priorizar al centro político.

Tras días de intensas negociaciones entre el Gobierno con parlamentarios oficialistas y de sectores no alineados, finalmente esta jornada ingresó al Congreso el proyecto de ley de reconstrucción, la megarreforma con la que el Ejecutivo pretende poner en marcha una serie de modificaciones tributarias con el fin de incentivar la inversión y redirigir fondos para la reconstrucción de zonas afectadas por catástrofes naturales.

Las gestiones del Ejecutivo consideraron especialmente a parlamentarios del oficialismo con el fin de ordenar las filas. Sin embargo, en atención a que no tiene mayoría en la Cámara de Diputados -por donde necesariamente debía ingresar el proyecto al tener medidas tributarias- debió negociar también con sectores no alineados como el Partido de la Gente -con una bancada de 14 diputados- y con el Partido Nacional Libertario, que pese a estar cerca en el espectro político se ha autodenominado como “oposición amigable“.

El PDG, de hecho, celebró que el Gobierno incorporase hoy al proyecto sus exigencias orientadas a la clase media, como la devolución del IVA en medicamentos y pañales y la mantención del impuesto de 12,5% para las Pymes.

Los libertarios habían comprometido su apoyo preliminar al proyecto después de una reunión que sostuvieron con el presidente José Antonio Kast en Cerro Castillo y sus ministros el 15 de abril. Sin embargo, esta jornada pusieron en duda ese respaldo tras el ingreso del proyecto.

El cruce entre los diputados y las exigencias de los libertarios

Durante la sesión de esta mañana, cinco minutos después de que iniciara, se vio al diputado Pier Karlezi (PNL) discutir acaloradamente con Benjamín Moreno, de la bancada republicana.

El motivo de la molestia de Karlezi era extendido en la bancada libertaria: tras revisar el proyecto de reconstrucción notaron que sus exigencias no fueron recogidas como esperaban. Por ello, sus cuestionamientos se dirigieron hacia los republicanos, el partido fundado por el presidente Kast y al que renunció horas antes de asumir para dar una señal de amplitud.

A juicio de los libertarios, el ministro Segpres, José García Ruminot (RN), está más inclinado a priorizar el centro político y como consecuencia, descuidó al flanco derecho.

La molesta se expresó en una votación clave. El jefe y subjefe de la bancada, Cristóbal Urruticoechea y Hans Marowski, junto al diputado Pier Karlezi se ausentaron en momentos en que la sala decidía, mediante votación, si el proyecto se tramitaría únicamente por al Comisión de Hacienda. Esta era la opción que más le acomodaba al Ejecutivo, debido a que al radicarse en una sola instancia se agilizaría su tramitación.

Al término de la sesión, los diputados del PNL manifestaron que sus votos en favor de la iniciativa no están asegurados. “Las ideas del Nacional Libertario tienen que ser escuchadas como se escuchan todas las ideas de los demás partidos de este Congreso”, exigió el diputado de la Comisión de Hacienda Pier Karlezi.

Entre las exigencias de los libertarios se encuentra la eliminación del pago de contribuciones de la primera vivienda, medidas de apoyo para el agro, una reducción del gasto estatal y la eliminación progresiva del impuesto a los combustibles.

El subjefe de la bancada, Hans Marowski, expresó: “Sentimos que en esta negociación no se nos ha tomado en cuenta y que se daban por contados nuestros votos”.

“Nuestros votos no están asegurados, porque también tenemos cosas que decir y perfeccionar en este proyecto. Nos gustaría que el presidente cumpliera con su palabra y que la contribución de la primera vivienda fuera eliminada para todos, y no solo para los adultos mayores”, zanjó.