La medida corresponde a un retiro voluntario y afecta solo a unidades específicas del producto.

AGENCIA UNO.

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta farmacéutica por un problema detectado en un medicamento utilizado para tratar la epilepsia.

Se trata de Lemexin Jarabe 250 mg/5 ml, cuyo retiro fue realizado de manera voluntaria tras identificarse una cristalización de sacarosa al interior de un frasco sellado.

Según detalló el organismo, la medida afecta únicamente a un lote específico del producto, por lo que se llamó a la población a revisar la información del envase antes de su uso.

El fármaco, cuyo principio activo es el ácido valproico, se utiliza para tratar distintos tipos de epilepsia, episodios maníacos asociados al trastorno bipolar y también en la prevención de migrañas.

Desde el ISP indicaron que el hallazgo corresponde a un excipiente de la fórmula y no al principio activo, aunque igualmente se adoptó la medida preventiva para resguardar la seguridad de los pacientes.

Asimismo, recomendaron a quienes cuenten con el producto consultar con un profesional de la salud en caso de dudas o suspender su uso si corresponde al lote afectado.

El organismo reiteró la importancia de no automedicarse y de seguir siempre las indicaciones médicas, especialmente en tratamientos neurológicos como los relacionados con la epilepsia.

ISP emite alerta por medicamento tras detectar falla en su composición

De acuerdo al organismo, el medicamento viene en un frasco de 120 mL con la siguiente información:

• Número de serie: 0820124.

• Fecha de vencimiento: 08/2027.

• Titular del Registro Sanitario: Instituto Sanitas S.A.