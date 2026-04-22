Franco Parisi detalla dura negociación entre PDG y Gobierno por megarreforma: “Hubo golpe en el escritorio”

Franco Parisi dejó en claro que este acuerdo no convierte al PDG en oficialista, dejando en claro que “no somos oficialistas ni oposición, somos pro la gente”.

AGENCIA UNO

El mismo día que el presidente José Antonio Kast ingresaba al Congreso su proyecto de Reconstrucción Nacional, el Partido de la Gente (PDG) anunciaba que alcanzaba un acuerdo con el Gobierno para apoyar la iniciativa.

Esto, luego que el Ejecutivo se mostrara a favor de acoger las propuestas de la tienda liderada por Franco Parisi, como devolver el IVA en medicamentos y pañales, y mantener en 12,5% el impuesto para las pymes.

“Hoy es un día importante para la clase media, el PDG, el Partido de la Gente, junto al Gobierno han llegado a un acuerdo llamado el Plan alivio clase media. El Partido de la Gente, tras dialogar con el Gobierno, votará a favor, en general, la idea de legislar de la ley miscelánea o ley de reconstrucción“, declaró el jefe de bancada, Juan Manuel Valenzuela.

Sin embargo, el propio Franco Parisi reconoció a radio Biobío que las negociaciones con el Gobierno fueron “intensas”, puntualizando que hubo “discusiones muy duras” que incluyeron “un golpe en el escritorio”.

A pesar de esto, el ex candidato presidencial dejó en claro que será la población la principal beneficiada con el acuerdo entre el PDG y La Moneda, asegurando que “no se deberían pagar impuestos por los medicamentos ni tampoco por los pañales”.

En esta línea, destacó que se mantenga el impuesto a las Pymes en 12,5%, tildando de “ridícula” la propuesta presentada por el Ejecutivo, ya que “iba a caer el impuesto de las corporaciones grandes y subir el de las pymes”.

En tanto, Franco Parisi dejó en claro que este acuerdo no convierte al PDG en oficialista, dejando en claro que “no somos oficialistas ni oposición, somos pro la gente”.