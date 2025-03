VIDEO – Princesa Leonor ya disfruta de Chile: fue sorprendida carreteando en Punta Arenas

19 de Marzo de 2025

La joven y sus compañeros disfrutaron de la bohemia de Punta Arenas apenas tocaron tierra.

La princesa Leonor de España arribó el pasado martes a Punta Arenas a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, donde es parte del viaje de instrucción como guardiamarina de la Armada ibérica.

La heredera al trono y sus compañeros de tripulación recalaron a las 18:30 horas, dos días antes de lo previsto, por lo que aprovecharon de conocer las bondades de la ciudad.

De esta manera, Leonor y compañía llegaron hasta el pub Colonial, donde compartió una cerveza como una comensal más, sin buscar recibir un trato especial en su condición de princesa.

La joven fue captada vestida de civil y bien abrigada para protegerse del frío de Punta Arenas. Según precisó Ingrid Ojeda, encargada del bar a TVN, Leonor estuvo “como tres o cuatro horas acá, compartiendo con sus compañeros, fue lindo”.

“Mi compañera me dijo que estaba ahí y que no lo podía creer. Es una mujer hermosa, muy sencilla, una compañera le dio un abrazo y me dijo que se le pusieron los pelos de punta. Orgullosos de que haya venido y haya pisado nuestro local”, destacó.