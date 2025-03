“Si me llaman yo estoy listo”: humorista venezolano Esteban Düch se estusiasma con ir a Viña 2026

20 de Marzo de 2025

El comediante venezolano dijo que si va a Viña 2026 le gustaría que su rutina "sirva para poner un paño tibio a esta situación que pasó".

El humorista venezolano radicado en Chile Esteban Düch aseguró que está listo para ir al Festival de Viña 2026 si lo llaman desde la producción, a la vez que se mostró esperanzado que si aquello ocurre “se rían los chilenos y se rían los venezolanos, y nos unamos con la comedia”.

Tras una década viviendo en nuestro país, el comediante y standupero se refirió a este y otros temas durante la entrevista que le concedió a radio Futuro, donde abordó lo ocurrido con su compatriota, George Harris, en la Quinta Vergara.

En la conversación con Andrea Moletto y Álvaro Paci, Düch admitió que “cuando lo anunciaron me pregunté ¿cómo va a funcionar su rutina en la Quinta Vergara? Pero también le dimos el voto de confianza, porque si bien ahora se toma como chiste, él tiene 20 años de carrera”.

En esa línea, el comediante recordó que Harris “fundó el stand up comedy en Venezuela, y todos teníamos la expectativa de que le fuera bien“.

Respecto del fracaso de su compatriota en el Festival de Viña 2025, Esteban Düch planteó que “fue una combinación de muchas cosas, de que todos los factores que pudieron salir mal, salieron mal“.

“A nivel del humor los primeros minutos eran para atacar el elefante en la habitación que es la situación Chile-Venezuela“, complementó a continuación.

Esteban Düch y la opción de ir al Festival de Viña 2026

Esteban Düch admitió que el anuncio de la presencia de George Harris en la Quinta Vergara despertó la curiosidad de los chilenos por conocer el humor venezolano.

Pero tras el fracaso de su compatriota incluso aumentó el deseo de asistir a sus espectáculos y “se volcaron a comprarme entradas en todos lados. Se vendieron todos los shows y tuve que abrir más“, recordó.

Sin embargo, también reconoció que tras “lo que pasó con George Harris, hubo un enojo por parte de los venezolanos. Me decían que soy un vende patria“.

“Pero yo entiendo que esto viene únicamente de la herida que causó lo de George en el público venezolano que sigue allá. Por otro lado, los venezolanos que viven aquí entienden lo que he vivido y sobre todo los que llevan el tiempo que llevo yo, entienden lo de adaptarse a otro país en temas como el intercambio cultural“, explicó.

Por último, sobre la posibilidad de acudir al Festival de Viña 2026, Esteban Düch admitió que “me pasa que me entran los nervios, pero si me llaman yo estoy listo, yo voy“.

“Ojalá mi rutina sirva para poner un paño tibio a esta situación que pasó, y ojalá ese día en la Quinta se rían los chilenos y se rían los venezolanos y nos unamos con la comedia”, concluyó.