Sorpresas, cifras y beneficios: así funciona la nueva medición del rating en la TV

nueva medición del rating

600 cajas de people meter, un universo de ocho millones de personas y en puntos. Así era, hasta el pasado 31 de marzo, la manera en que se medía el rating en la televisión chilena. Un sistema que desde hace años recibía críticas, netamente por no saber adaptarse a la nueva forma que el público tenía a la hora de consumir contenido en la pantalla chica.

Pero el 1 de abril todo eso quedó en el pasado. La empresa Kantar Ibope Media -que se adjudicó la licitación realizada en 2021- dio inicio a la aplicación del sistema Cross Media, el cual no solo amplió el universo de la muestra a 16 millones de personas.

En ese entonces, la compañía aseguró que se utilizarían nuevas tecnologías que permitirán realizar mediciones más avanzadas, combinando diversas metodologías en cuanto a plataformas digitales, multipantalla, medios online y offline. Además, se ampliará la cobertura de medición en el territorio nacional, lo que permitirá tener un mayor alcance geográfico, llegando a casi todo el país.

Si bien se va a mantener la instalación de un dispositivo en distintos hogares, ahora no serán 600 sino que 1.100 los que lo recibirán, conformando un universo de 16,6 millones de personas en 16 regiones. Esto, además, no solo medirá lo que se vea en televisión, sino que también en otras plataformas como YouTube o en streaming como TVN Play, 13Go, Mega Go y MiCHV.

Lo más evidente del nuevo sistema será que la medición del rating ya no será en puntos, sino que en miles de personas promedio por minuto. Pero también se aportará un dato que no es ajeno para los canales y que tiene que ver con el alcance que tendrán los distintos programas .

La nueva manera de medir la sintonía tiene siete beneficios:

Obtener una data más precisa y representativa de la población.

Mejor comprensión del comportamiento de la audiencia.

Medir consumo de contenidos de TV en otras plataformas.

Homologar métricas con digital.

Facilitar y transparentar la toma de decisiones sobre la inversión publicitaria.

Cambiar el modelo de negocios.

Aumentar los ingresos a costa de la participación publicitaria digital en el largo plazo.

La gran sorpresa que dejó el nuevo rating

A una semana de iniciada la nueva forma de medición del rating en la televisión, una de las grandes sorpresas fue lo ocurrido con Nuevo Amores de Mercado.

En las últimas semanas, el remake de la teleserie de TVN se había convertido en un rotundo fracaso para Mega, por lo que se tomó la decisión de no volver a adaptar otras producciones por el momento.

El pasado jueves, la ficción que protagoniza Pedro Campos fue vista por 614.857 personas en promedio general, liderando ampliamente frente a los programas de la competencia.

“Estamos muy contentos con los resultados del Nuevo Amores de Mercado en este inicio de año. El nuevo sistema de medición de Kantar nos entrega una radiografía más justa y representativa del país, que visibiliza la conexión real de los contenidos con todo Chile. Especialmente con nuestras regiones”, señaló Quena Rencoret, directora general del Área Dramática de Mega.

La ejecutiva agregó que se trata de un reconocimiento al valor de las buenas historias: “Los datos demuestran que hoy nuestra teleserie de las 20:30 horas encanta, emociona y conecta con millones de chilenos a lo largo del país”.

Para Mega, las cifras de Nuevo Amores de Mercado acusan los efectos de la ampliación de la muestra. “Esta nueva medición integra las 16 regiones del país, incluye al segmento E que representa el 6,1% de la población y de 600 hogares aumentaron a 1 mil 100 hogares actualmente. Todo esto habla de una mayor representatividad de los chilenos”, desglosan en el comunicado.

Los buenos resultados para la señal se repitieron este lunes donde la producción nuevamente alcanzó el primer lugar con un promedio de 708 mil personas por minuto.

El canal más visto en la primera semana

En los primeros días con la nueva medición del rating, Mega se alzó como el canal más visto, según informaron a través de un comunicado.

Desde el 1 de abril hasta el lunes 7, entre las 07:00 y las 01:00 horas, la señal privada lideró con un promedio de 387.941 personas. Durante el mismo periodo, los otros canales registraron los siguientes resultados: Chilevisión llegó a 375.941, Canal 13 fue visto por 258.635; y TVN, por 258.589.