VIDEO – La alocada celebración de Pedro Pascal en Londres por su cumpleaños

Pedro Pascal está viviendo un buen momento en Hollywood, ya que es parte del Universo Marvel como uno de los protagonistas de The Fantastic Four y la próxima entrega de The Avengers, además de la segunda temporada de The Last of Us.

Pero el actor nacional tuvo más motivos para celebrar, ya que el pasado 2 de abril cumplió 50 años, aunque recién pudo festejar en una fiesta desarrollada en el Stone Nest de Soho de Londres el domingo 6 de abril, consignó Gente.

El evento, que tuvo numerosos guiños a la comunidad trans, contó con la presencia de la DJ Honey Dijon, quien compartió imágenes junto Pedro Pascal: “¡Señor Pascal!¡Feliz cumpleaños, carajo! Gracias por invitarme a celebrarlo contigo. ¡Fue fantástico!“.

Por su parte, el chileno le respondió que “no he celebrado en 25 años. ¡Destrozaste el techo y les diste a todos la mejor noche de sus vidas! Gracias, Honey Fucking Dijon”.

Pedro Pascal lució una polera con el mensaje Protect the dolls, viralizada por diseñador Connor Ives durante la Semana de la Moda de Londres para visibilizar a las mujeres trans.

La celebración contó con la presencia de su hermana Lux Pascal, además de Russell Tovey, Dino Fetscher y Jacob Seickell, entre otros insignes invitados.