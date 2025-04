Lionel Richie y su concierto en Chile: dónde, en qué fecha y cuándo comienza la venta de entradas

El cantante estadounidense volverá a Chile y ofrecerá su concierto en el marco de su gira Say Hello To The Hits.

El cantante estadounidense Lionel Richie confirmó que volverá a ofrecer un concierto en Chile en el marco de su gira Say Hello To The Hits, en lo que él definió como un homenaje a su legado artístico, que incluyen más de 125 millones de álbumes vendidos en su dilatada carrera.

De acuerdo con lo adelantado, el intérprete de temas como Say You, Say Me y All Night Long tiene agendado presentarse el próximo domingo 7 de septiembre en el estadio Claro Arena, en el sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes.

Es tanta la expectativa ante la presentación del artista norteamericano, que este martes 14 de abril se inició la preventa de entradas a partir de las 11:00 horas, el mismo horario que rigió para los clientes del Banco de Chile.

En tanto, la venta general de las entradas para asistir al concierto de Lionel Richie se iniciará a las 11:00 horas de este miércoles 16 de abril, a través del sistema Puntoticket.

Cuáles son los precios de las entradas para el concierto de Lionel Richie

De acuerdo con lo informado por la productora Lotus, los precios de las entradas para asistir al concierto del artista estadounidense varían entre $51.800 y los $207.000, incluyendo los cargos por servicio.

En concreto, los precios de las entradas según las localidades son los siguientes: