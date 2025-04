Violencia y papito corazón: el historial de polémicas de Lucas Bolvarán, ex actor de Los 80

Lucas Bolvarán, quien alcanzó notoriedad al interpretar a Félix en la serie Los 80, ha convivido en los últimos años con una serie de polémicas y denuncias que lo tienen alejado de la pantalla y de las redes sociales.

Todo se originó en mayo de 2018, cuando su ex pareja Camila Fernández lo denunció por agresión física y verbal, aseverando que el actor mostró una cara agresiva tras conocer que estaba embarazada.

Fernández detalló que Bolvarán en un primer momento descartó ser el padre de sus hijas y posteriormente le propuso realizarse un aborto, ya que la intención del actor era “entrar a la universidad”.

“Hueón de mierda no tengo palabras para expresar lo lacra que fuiste con cada una de las que estuvimos contigo. Violento y más encima obligándonos a tener sexo contigo, no le den más pantalla a este degenerado, ni siquiera tiene las pelotas como para hacerse responsable de sus hijas. Asqueroso de mierda, me importa una raja tu pega y lo que te da de comer un asco (sic)”, indicó en aquel entonces la madre de sus dos hijas.

Estos hechos fueron rechazados en parte por Lucas Bolvarán, quien negó haber ejercido violencia de ningún tipo contra Fernández, a pesar de que ella dejó constancia de estos hechos ante Carabineros y consiguió una orden de alejamiento en su contra.

Respecto a su ausencia como padre durante el embarazo, el actor que dio vida a Félix aseveró que “aunque he intentado acercarme para mejorar nuestra relación como futuros padres, ni ella ni su familia me lo han permitido, por lo que no he podido formar parte del proceso hasta ahora”.

Pero el nombre de Bolvarán, que se alejó de las redes sociales tras el episodio que lo enfrentó con su ex pareja y que ahora tiene 26 años, volvió a la palestra luego que Rocío Toscano, con quien compartió en Los 80, expusiera que no se hacía cargo de sus hijas y lo tildó de papito corazón.

“Yo me pregunto qué pasó con esas mujeres que crían este tipo de hombres, ¿qué pasa? ¿cuál es la sustancia que crea este monstruo?”, indicó la actriz, quien es amiga de Camila Fernández, en sus redes sociales.