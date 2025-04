“No creo que se haya tomado en tres días”: la teoria del ex director ejecutivo de Mega sobre su despido

Javier Villanueva, ex director ejecutivo de Mega, se refirió a lo que fue su despido a comienzos de marzo, luego del fallido enroque de rostros que se realizaría en el departamento de prensa.

En ese entonces se había anunciado que Juan Manuel Astorga dejaría el noticiario central, el cual quedaría a cargo de José Antonio Neme. En tanto, Rodrigo Sepúlveda llegaría a la conducción del Mucho Gusto junto a Karen Doggenweiler.

En una reciente entrevista con El Mercurio, Villanueva desmintió la versión que se difundió por ese entonces respecto a que Carlos Heller, presidente del directorio de Bethia, no había sido informado de estos cambios. Por lo mismo, habría tomado la decisión de sacarlo del cargo.

“A fines de enero presentamos los cambios al directorio, que en dicha instancia no se aprueban ni rechazan. Tres directores sí hicieron comentarios como que sería mejor una pareja en las noticias o cómo se iban a ir desarrollando los contenidos. Pero nunca nadie dijo que se oponía y tampoco me lo informaron por escrito“, contó el ex director ejecutivo de Mega.

Villanueva destacó que “dado el gobierno corporativo de Megamedia, finalmente, hay una reunión por videollamada con el presidente del directorio (Heller). En esa instancia, él nos dice: Vamos para adelante. Esto fue el 11 de febrero, así de marcada la fecha, porque queríamos aprovechar el Festival de Viña para comunicar las novedades”.

De esta manera, “los cambios fueron aprobados por el presidente del directorio, Carlos Heller, yo no me arranqué con los tarros. Los cambios fueron súper conversados con el equipo. Pero yo era el director ejecutivo y el hilo se cortó por lo más sano”. En esa misma línea, agregó que “me podrían haber dicho: Javier, los cambios no van. Es súper válido que eso ocurra”.

Con respecto a lo que fue su despido, Javier Villanueva confirmó que fue Carlos Heller el que lo llamó para comunicarle la noticia. “Fue un llamado súper corto. Me dice que el directorio acababa de decidir que mi contrato cesaba ese día. OK, le dije, y hasta ahí llegó la conversación“, contó.

El rol de Patricio Hernández

En medio de la realización del Festival de Viña, se enteró que Patricio Hernández -actual director ejecutivo de Mega- se reunió con otros directores y con los rostros involucrados en estos polémicos cambios.

Consultado por si cree que tuvo que ver con su despido, el ex ejecutivo planteó que “es una buena pregunta porque, hasta ese minuto, él era socio en una productora con Megamedia (Global Content), pero él se reúne con Sepúlveda y con Neme, dicho por ellos, no por mí. Obviamente, no fui invitado ni informado en mi rol de director ejecutivo“.

“No creo que esta decisión se haya tomado en tres días (…) quizás eso se buscó (empañar mi gestión)”, cerró.