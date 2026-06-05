El millonario monto que pagará Aníbal Mosa para tomar el control mayoritario de Blanco y Negro

El empresario pasó de poseer un 38,81% de las acciones de Blanco y Negro, a poco más del 72,6% del total.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Aníbal Mosa confirmó que culminó de manera exitosa la Oferta Pública de Acciones (OPA) para adquirir gran parte de Blanco y Negro, con lo que se transformó en el accionista mayoritario de la concesionaria que controla Colo Colo.

A través de esta OPA, Mosa pasó de poseer un 38,81% de las acciones de Blanco y Negro, a poco más del 72,6% del total.

De acuerdo con lo reportado por La Tercera, en esta oportunidad el precio ofrecido por cada acción llegó a los 162 pesos, 12 más que los ofertados por Mosa en la fallida OPA de enero pasado.

Cuánto pagará Aníbal Mosa por el control de Blanco y Negro

Según se detalló, las aceptaciones totalizaron 33.795.192 acciones serie B, las que equivalen a alrededor del 33,795% del capital suscrito de la sociedad.

Con esta adquisición, Mosa pasará a ser titular de 72.608.721 acciones serie B de Blanco y Negro, las cuales representan aproximadamente un 72,609% del capital suscrito.

El citado medio precisó que, con el propósito de concretar la compra de las acciones de la sociedad, Aníbal Mosa desembolsará 5.474,8 millones de pesos.

Con esta adquisición, Mosa controlará siete de los nueve asientos en el directorio de la concesionaria que controla Colo Colo.