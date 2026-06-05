Encuesta Black & White: 67% respalda la creación del Registro de Vándalos

La medida anunciada por Kast en la Cuenta Pública busca sancionar a quienes hayan cometido delitos y faltas.

La edición de esta semana de la encuesta Black & White abordó el anuncio de la creación del Registro de Vándalos e Incivilidades.

La iniciativa firmada por el presidente José Antonio Kast busca sancionar a quienes hayan cometido delitos y faltas como atentado contra Carabineros, personal de salud o rayados sin autorización.

“No basta con combatir el crimen organizado y la delincuencia, sino también proteger a nuestros vecinos de aquellas conductas que van horadando nuestros barrios, que dañan nuestro patrimonio histórico y cultural, que alteran la tranquilidad de las familias y deterioran la infraestructura pública”, dijo el mandatario en la Cuenta Pública respecto a este proyecto.

Según dio a conocer la encuesta en esta oportunidad, un 67% respalda la creación de este registro. Además, la mayoría está de acuerdo con sancionar el rayar o intervenir espacios públicos (67%), y el consumir drogas en la vía pública (62%) con la pérdida de beneficios sociales.

Aprobación de Kast

Además del Registro de Vándalos, como es habitual, la encuesta Black & White también recogió el respaldo a la gestión del presidente José Antonio Kast.

En esta oportunidad, un 32% respaldó la forma en que el mandatario está conduciendo su Gobierno, un punto más que hace siete días. En tanto, un 54% lo desaprobó, un punto menos que hace una semana.