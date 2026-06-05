Colombia viajó al Mundial entre polémicas: del uso de la camiseta al desaire de James Rodríguez a la hija de Petro

El mandatario lució la camiseta de su selección horas después de que un tribunal le prohibió hacerlo al candidato presidencial opositor, Abelardo de la Espriella.

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Horas después de que un tribunal de Bogotá le prohibió al candidato presidencial Abelardo de la Espriella que use la camiseta del seleccionado de su país en los actos de campaña, el presidente de ese país, Gustavo Petro, lució la tricota de la Selección Colombia al despedir a los jugadores que disputarán el Mundial 2026.

El acto se llevó a cabo en las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar, en la capital de Colombia, oportunidad en la que Petro le entregó al equipo la bandera de su país, en tanto que la federación le obsequió una camiseta oficial y la pelota oficial del Mundial.

En la actividad tomaron parte los 26 jugadores convocados, así como integrantes del cuerpo técnico, directivos de la Federación Colombiana de Fútbol y representantes del gobierno.

De acuerdo con algunos posteos en las redes sociales, la actividad no fue del agrado de muchos de los jugadores debido a los llamados del candidato del oficialismo, Iván Cepeda, a que la ciudadanía no usara la camiseta de la selección en la previa al balotaje del próximo 21 de junio. Lo anterior, luego de que los partidarios de su rival en la segunda vuelta comenzaron a lucirla en los actos de campaña.

El desaire de James Rodríguez a la hija de Petro

Otra polémica que se sumó al uso de la camiseta fue lo que la prensa colombiana designó como el supuesto desprecio del capitán de la selección, James Rodríguez, a Antonella, la hija del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con diversos reportes, y según se observa en un video viralizado en las redes sociales, cuando James la saludó, la adolescente le pidió sacarse una foto con él, pero el jugador siguió su camino y se alejó de ella sin atender su solicitud.

Posteriormente, el mandatario colombiano usó su cuenta en X para publicar una foto en la que mostró cómo consoló a su hija luego del episodio.

En las redes sociales los colombianos mostraron sus reacciones ante lo sucedido, reflejando la división que se vive en ese país a casi dos semanas de la segunda vuelta de la elección presidencial.