Entel obtiene el Premio Cero Basura 2026 en la categoría Cambio Cultural por su modelo de economía circular

En la séptima versión de los premios, el reconocimiento destaca la estrategia de la empresa de tecnología y telecomunicaciones, que según un balance a 2025, ha logrado extender la vida útil de más de 83.000 equipos móviles.

Los Premios Cero Basura, certamen que desde 2019 se ha consolidado como uno de los referentes para quienes impulsan soluciones de gestión regenerativa de recursos, reconoció en su séptima edición a más de 150 proyectos. En esta oportunidad, Entel ganó el primer lugar en la categoría “Cambio Cultural”, posicionándose como un referente en la transición hacia un desarrollo sostenible.

El galardón reconoce a la empresa por su “Modelo de Economía Circular Entel B2B–B2C”, estrategia implementada desde 2024 que integra la gestión de residuos de aparatos electrónicos a nivel nacional con el enfoque de las 4R: reducir, reutilizar o reacondicionar, reparar y reciclar. Esta propuesta forma parte de la Estrategia de Sostenibilidad de Entel que busca agrupar distintas iniciativas orientadas a promover la economía circular.

Uno de los proyectos distintos de la empresa, es la “Ruta Circular”, iniciativa que recorre Chile recolectando aparatos electrónicos en desuso para su posterior reciclaje, reparación y reutilización. La iniciativa, según un balance realizado por Entel a 2025, ha permitido extender la vida útil de más de 83.000 equipos móviles, avanzando en la meta fijada por Entel de recolectar y revalorizar el 20% de los aparatos comercializados anualmente al 2030, consolidando así una de las agendas de economía circular más ambiciosas del sector.

“Este reconocimiento valida años de trabajo y refuerza nuestro compromiso con una gestión de residuos más eficiente, transparente y circular. Nuestro modelo busca democratizar el acceso al reciclaje, llegando a localidades remotas que normalmente no cuentan con infraestructura para este tipo de residuos, esto en línea con nuestro compromiso ‘Conciencia En Todas’”, señaló la gerente de Medioambiente y Sustentabilidad de Entel, Stefanie Pope.

El proyecto Ruta Circular, junto a iniciativas como Reutiliza y la presencia de buzones en las tiendas de Entel, buscan capturar aparatos electrónicos de menor tamaño que suelen quedar olvidados en los hogares como celulares, tablets, notebooks, computadores, routers, audífonos y cables, entre otros. Los equipos recibidos son reacondicionados para donación a instituciones educativas y organizaciones sociales, o reciclados cuando están obsoletos.

En esa línea, durante 2025 la Ruta Circular visitó 188 comunas y capturando 61 mil kilogramos de residuos de aparatos electrónicos, de los cuales 5 mil equipos, fueron reacondicionados y donados a instituciones educativas y organizaciones sociales; y más de 20 mil unidades de celulares en desuso fueron reciclados, lo que equivale a más de 3 canchas de pádel.