Revista D: la reaparición de Alberto Fuguet en su despedida de Vargas Llosa

Ya está disponible la segunda edición de Revista D, la publicación impresa de El Dínamo, cuyo protagonista y portada es el fallecido Premio Nobel Mario Vargas Llosa (en ilustración de Manuel Santelices).

Las plumas de Alberto Fuguet, Rafael Gumucio, Patricio Fernández y Ernesto Ayala se detienen en su figura para entregar miradas reveladoras sobre el autor de La ciudad y los perros y Conversación en la catedral. Con ellas podrás descubrir al Vargas Llosa más político y apasionado, pero también al hombre que despertó en Fuguet un vínculo especial. “Fue uno de mis padres literarios”, describe. En un texto lleno de luces y emociones, el escritor y cineasta dice que “al estar cerca, pude entenderlo desde otro lugar. No como ídolo. No como mito. Sino como alguien real. Como un par improbable. Aunque me tildaban de groupie”.

Y agrega: “Me importaba que existiera. Que siguiera escribiendo. Que opinara, incluso cuando no estaba de acuerdo con nada de lo que decía. Me importaba su presencia”.

Este segundo número también marca el debut de Fernando Paulsen, Juan Diego Santa Cruz y María José Viera Gallo como columnistas, quienes se suman a firmas como Matías del Río, Paula Comandari y Gonzalo Maza para reflexionar sobre la actualidad.

En una especial entrevista, el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, comparte sus recomendaciones para enfrentar los efectos de los primeros 100 días de Trump.

La agudeza de Rafael Gumucio continúa explorando a los aspirantes presidenciales, esta vez con perfiles sobre Gonzalo Winter (El Profeta) y Ximena Rincón (Perfectamente calibrada).

Los contenidos de Revista D están disponibles en papel digital.