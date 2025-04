Siguen los cambios en Mega: despiden a Álex Hernández como director televisivo del Festival de Viña

El terremoto que enfrenta Mega tras el fallido cambio de animadores que fue anunciado con bombos y platillos en el Festival de Viña 2025 sigue dejando heridos en el camino, ya que a la salida de Rodrigo Norambuena como director general del certamen, se sumó el despido de Álex Hernández en la dirección televisiva.

Según detalló La Tercera, Hernández fue despedido en medio de los cambios de administración que enfrenta Megamedia tras la llegada de Patricio Hernández como nuevo director ejecutivo.

El arribo de Patricio Hernández generó inmediatas modificaciones en la conformación del equipo del Festival de Viña, especialmente luego de que la anunciada llegada de Rodrigo Sepúlveda a MegaNoticias Prime, en detrimento de Juan Manuel Astorga, además de la salida de José Antonio Neme de Mucho Gusto, lo que al final no se concretó tras el rechazo que experimentó Sepúlveda en su rol como jurado del certamen internacional.

El propio Álex Hernández confirmó su despido al medio, explicando que “es un giro en la administración y hay una serie de cambios que es muy naturales que pasen, ciertas confianzas donde el nuevo director ejecutivo tiene otra gente en mente, otros profesionales, incluyendo Viña. Fue una conversación muy amable y muy buena onda, no tengo ninguna crítica al respecto”.

“Son cosas que pasan. Me aclararon que no tenía que ver con mis capacidades profesionales, sino que con una reestructuración televisiva generalizada. No es algo anormal. Se dio todo en un tono amable, él (Hernández) es un tremendo profesional. Ahora me dedicaré a descansar y ver qué pasa a futuro”, sentenció el ahora ex director televisivo del Festival.