Mamá de Jorge Matute contra hermanos Larraín: porque tienen la plata, hacen lo que quieren

María Teresa Johns, madre de Jorge Matute, criticó nuevamente a los hermanos Juan de Dios y Pablo Larraín por la decisión de preparar una serie sobre desaparición y muerte de su hijo, y aseguró que porque tienen la plata, hacen lo que quieren.

La mujer de 80 años afirmó que desde que supo que la productora Fábula y Netflix preparaban una serie basada en el caso de su hijo ha bajado 15 kilos, además de que le cuesta mucho conciliar el sueño.

“Del momento que empezaron con esto me inquieté, me molesté. Esta baja de peso, estos insomnios, se los debo a los hermanos Larraín. ¿Qué más puedo hacer para detener esto?”, manifestó la madre de Coke.

“Yo me siento muy dolida… Lo único que quiero es que dejen descansar a mi hijo tranquilo“, añadió María Teresa en la entrevista que le concedió al medio Sala de Prensa.

Notoriamente afectada por lo que le ha tocado revivir tras saber de la producción, la mujer dijo que ahora “yo me pregunto, ¿qué final va a tener la serie?, ¿qué serie van a hacer con eso?, ¿con qué más van a salir ellos para dañarme?“.

Lo que dijo la mamá de Jorge Matute sobre la reunión con uno de los hermanos Larraín

María Teresa Johns aseguró que uno de los momentos más dolorosos que le ha tocado vivir después de saber de la serie ocurrió durante la reunión que mantuvo con uno de los hermanos Larraín, en particular con Juan de Dios.

Contó que en la cita, en la que estuvo presente el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, “yo le dije que por qué no había esperado que yo me muriera para hacer una serie, y me dijo que yo era una cobarde“.

“En realidad fue muy fuerte lo que me dijo, encuentro que es una falta de respeto“, complementó la mamá de Jorge Matute.

Finalmente, María Teresa pidió que “dejen descansar a Coke en paz. Hasta cuándo nos van a hacer daño como madre. Esto ya es el colmo. No puede ser que esta gente, porque tiene la plata, haga lo que quiera“.