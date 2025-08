VIDEO – “En ningún momento se le ha impedido verlo”: ex pareja de Mane Swett alza la voz en medio de batalla judicial por su hijo

La ex pareja de Mane Swett, John Bowe, habló por primera vez, después de años, sobre la situación que atraviesa por la batalla judicial respecto a la tuición de su hijo, Santiago.

Fue la periodista Cecilia Gutiérrez, quien a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, reveló una conversación que tuvo con el escritor a comienzos de semana, luego de que le respondiera un mensaje que le envió en 2023.

“Básicamente, lo que me dice es que él ahora está empezando a leer los mensajes que ha recibido durante todo este tiempo“, contó la periodista en el registro.

En dicha conversacón, comentó, “lo primero que me dice es por primera vez estoy leyendo los cientos de comentarios horribles que he recibido de personas que viven en un mundo de fantasía y que no saben nada sobre nuestra situación familiar. Aun así, se sienten con la libertad de escribirle a un desconocido para darle su opinión“.

Sobre las complicaciones que ha tenido Mane Swett para ver a su hijo, y que fueron reveladas a través de la prensa, su ex pareja manifestó que “quiero quedarme callado, también quiero que se detengan los mensajes de odio ridículos de los fans“.

Aún así, Bowe aseguró que “Mane ha estado viniendo a Nueva York aproximadamente una vez al mes para ver a nuestro hijo y quedarse con él durante la noche”.

“Así que todo lo que se ha dicho sobre que ella no lo ve es una tontería (…) en ningún momento, desde que nuestro hijo salió de Chile, se le ha impedido, bloqueado o prohibido a ella verlo. Cualquier sugerencia en el sentido contrario es incorrecta”, aseveró.