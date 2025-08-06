Tonka Tomicic vuelve a la TV: será animadora de nuevo reality de Mega

Se trata de El Internado, reality de encierro y cocina extremo, donde participarán 18 famosos de Chile y el extranjero con nulos conocimientos culinarios.

Tonka Tomicic volverá a la TV, dejando atrás las controversias que enfrentó a nivel mediático y judicial, tras ser anunciada como la animadora del nuevo reality de Mega.

Los participantes del programa estarán en una casa estudio 24/7 y su permanencia se definirá a partir de extremas competencias físicas y culinarias.

Tonka Tomicic será la animadora de este programa y estará acompañada de Yann Yvin, quien será el director de El Internado.

Junto con ello, la producción contará con la participación especial de Tita Ureta y Joaquín Méndez en las diversas actividades del reality y a Francisca García-Huidobro en las sesiones de cara a cara.