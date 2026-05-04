MET Gala 2026: a qué hora y dónde ver el evento más esperado de la moda

Cada año la MET Gala atrae la atención mediática por el alto número de celebridades que congrega y las particulares vestimentas que éstas exhiben.

El evento más esperado de la moda a nivel mundial tendrá lugar esta noche en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York: la MET Gala, que en su edición 2006 tendrá como tema el Costume Art o el vestuario como arte en español.

El código de vestimenta -Fashion is Art- a su vez, tendrá estrecha relación con el tema de la gala de beneficencia. Para representar el lema “la moda es arte”, los asistentes deberán considerar “las muchas formas en que los diseñadores utilizan el cuerpo como un lienzo en blanco”, según consignó Vogue, el organizador principal del evento.

Cada año la gala atrae la atención mediática por la cantidad de celebridades que congrega. En esta oportunidad, las anfitriones de la MET Gala 2026 serán Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y la directora editorial global de Vogue Anna Wintour.

Entre los integrantes del comité anfitrión se cuenta a Antonny Vaccarello y Zoë Kravitz a la cabeza, además de a Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, LISA, Chloe Malle, Sam Smith, Teyana Taylor, Lauren Wasser, Anna Weyant, A’ja Wilson y Yseult.

Los patrocinadores principales del evento serán el magnate detrás de Amazon Jeff Bezos y su esposa Lauren Sánchez. Dos de las grandes ausencias serán las de las actrices Blake Lively y Zendaya. Pese a que la última esgrimió compromisos profesionales, medios internacionales han posicionado la presencia de Bezos en el evento y su postura política cercana a Donald Trump como uno de los motivos de la ausencia de la intérprete.

A qué hora y dónde ver la MET Gala

El paso de las celebridades por la alfombra roja podrá ser visto desde las 18.00 horas en Chile, mediante las plataformas digitales de Vogue como Tiktok y Youtube.

La transmisión estará a cargo de las modelos Cara Delevigne, Ashley Graham y La La Anthony. La youtuber y personalidad de internet Emma Chamberlain será la encargada de realizar las entrevistas a las celebridades.