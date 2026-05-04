“Situaciones reiteradas con una persona cercana”: Carolina Tohá reveló haber sido víctima de abuso sexual

La ministra Carolina Tohá abordó diversos pasajes de la época en la que vivió en México, en medio del exilio por la dictadura militar, y reveló que fue víctima de abuso sexual por parte de una persona cercana a su familia.
El testimonio lo entregó en el libro La política se metió conmigo de Daniel Hopenhayn, cuyo adelanto fue publicado por The Clinic.
La otrora ex precandidata presidencial señaló que “esa época del exilio en México también fue muy marcadora por otra cosa de la cual no voy a hablar mucho, porque todavía no puedo””.
“Pero en esa época yo pasé por unas situaciones bien graves de abuso sexual. Que significaron otra serie de situaciones muy intensas, porque me pusieron en una crisis muy grande, caí en unos estados de ánimo muy complicados que me llevaron al psicólogo por primera vez”, reveló.
De hecho, recalcó que “no fui al psicólogo cuando murió mi papá, pero tuve que ir cuando me pasó esto. Y fueron cosas bien hirientes que no las puedo contar completas todavía. No por mí, ni menos por el abusador”.
Con respecto al abuso sexual que sufrió, Carolina Tohá recalcó que “sí puedo hablar un poco más, pero no puedo contar los detalles, quiénes, cómo”.
“Pero sí puedo decir que fueron situaciones reiteradas —aunque no hubo violación— y que fueron con una persona cercana, con la que se compartía este mundo político, y que por lo mismo fueron muy decepcionantes, muy lacerantes”, declaró.
En esa misma línea aseveró que “no fue con alguien que iba pasando por la esquina, sino que era parte de esta comunidad con la que compartíamos esta historia de venir de Chile, con todos estos dolores, y que terminó abusando sexualmente de mí. Yo tenía… Es que no fue una sola vez. Pero entre los 11 y los 13 años“.
“Él entendía que yo era una niña y no correspondía que este señor, que era un adulto, que tenía un vínculo con nuestra familia, tuviera una cosa sexual conmigo. Pero era una cosa como deducida, no porque alguien me lo hubiera dicho, o hubiera visto una película, o escuchado un testimonio, nada”, indicó.