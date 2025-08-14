VIDEO – The Life of a Showgirl: qué dijo Taylor Swift sobre su nuevo álbum

El doceavo disco de la cantante se lanzará el próximo 3 de octubre.

Si bien fue hace unos días cuando confirmó el lanzamiento de un nuevo álbum, fue la tarde de este miércoles que Taylor Swift entregó detalles de su doceavo trabajo que llevará por nombre The Life of a Showgirl.

El nombre, según explicó en el podcast New Heights -conducido por su pareja, Travis Kelce, y su cuñado Jason-, se le ocurrió debido a que lo grabó en medio de la realización del Eras Tour en Europa. Después de varios shows seguidos, tuvo tres días libres en los que viajó a Suecia para ello.

“Estaba físicamente exhausta, pero mentalmente estimulada“, dijo la cantante sobre lo que fue ese periodo.

El nuevo álbum de Taylor Swift cuenta con 12 nuevas canciones, incluyendo el tema que le da el nombre al disco, el cual será una colaboración con la cantante Sabrina Carpenter.

“Proviene del momento más contagioso, alegre, salvaje y dramático de mi vida. Esa efervescencia se percibe… Son éxitos“, dijo sobre este trabajo y aclaró que en esta oportunidad “son 12 canciones, no hay más”.

The Life of a Showgirl será lanzado el próximo 3 de octubre y a continuación puedes revisar el tracklist: