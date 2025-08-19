Reina de la Ketamina se declara culpable: la condena que arriesga por la muerte de Matthew Perry

Se trata de la última de cinco personas en declararse culpable por incidentes relacionadas al fallecimiento del actor que protagonizó la sitcom Friends.

Jasveen Sangha, de 42 años, conocida como la Reina de la Ketamina, se declaró culpable de cinco cargos federales y así evitara el juicio, a casi dos años de la muerte de Matthew Perry.

En detalle, Sangha se pronunció culpable de mantener un local relacionado con drogas, de tres cargos de distribución de ketamina y de uno por distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones corporales graves.

Sumando todos los cargos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que arriesga una pena máxima de 60 años de prisión federal. Si bien el juez no está obligado a seguir el acuerdo de culpabilidad; los fiscales anunciaron que solicitarían menos que el máximo y podrían pedir reducciones adicionales si cooperaba y asumía la responsabilidad.

Un examen determinó que Perry murió debido a efectos agudos de ketamina, que recibía durante una terapia controlada, junto con ahogamiento y una enfermedad cardíaca preexistente, según informó Reuters. Los fiscales alegaron que, en las semanas previas a su muerte, Perry comenzó a recibir dosis mayores de la denominada Reina de la Ketamina y otros intermediarios.

El modus operandi de la Reina de la Ketamina

Sangha suministró 51 viales de ketamina desde su casa de acopio a Eric Fleming, quien vendió las dosis a Perry a través de su asistente personal, Kenneth Iwamasa. Los fiscales aseguraron que Perry obtuvo más ketamina de Sangha aproximadamente dos semanas antes de su muerte. Iwamasa, de 60 años, presuntamente administró ketamina a Perry repetidamente, incluso el día de su muerte, quien luego lo encontró sin vida en el jacuzzi.

Entre los otros acusados estaban los doctores Salvador Plasencia y Mark Chavez, junto con Iwamasa y Fleming, todos los cuales se declararon culpables por sus roles en la muerte del reconocido actor.

En marzo de 2024, agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA) registraron la residencia de Sangha en North Hollywood, donde autoridades federales la acusaron de operar una casa de acopio de narcóticos ilegal desde, al menos, junio de 2019. Los agentes encontraron más de 80 viales de ketamina y grandes cantidades de metanfetamina, cocaína y Xanax.

Desde la DEA la definieron como “una traficante de alto volumen” en una declaración jurada, la que describía notas manuscritas de transacciones de drogas y lenguaje codificado con clientes en aplicaciones de mensajería cifradas.

Perry luchó contra la adicción a las drogas desde la época de Friends y habló públicamente al respecto en su libro de memorias. La ketamina es un anestésico de acción corta con propiedades alucinógenas, a veces recetado para tratar la depresión y la ansiedad, pero también objeto de abuso por parte de usuarios recreativos.

Funcionarios estadounidenses advierten que ese tipo de sustancias solo deben ser administradas por un médico a pacientes bajo estricta supervisión debido a sus posibles efectos perjudiciales.