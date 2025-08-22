VIDEO – A Canal 13 le salió competencia: TVN vuelve a la ficción con series verticales de la mano de Boris Quercia

“Aquí no cabe el mismo ritmo, el mismo arco dramático que como se cuenta una teleserie o una película”, dijo Boris Quercia sobre las series verticales.

Televisión Nacional (TVN) confirmó que volverá a incursionar en series de ficción, ahora con formato vertical y de la mano del destacado director y guionista Boris Quercia.

De acuerdo con lo manifestado por la señal pública, la idea es apostar por historias cortas para plataformas digitales, siguiendo el tipo de producciones a las que hace unas semanas se sumó Canal 13, a través de las denominadas Mininovelas.

TVN Vertical se denomina el proyecto con la que la estación televisiva se suma a la tendencia mundial que está arrasando en muchos países a través de historias de corta duración y que pueden ser vistas en cualquier momento y lugar.

Qué dijo Boris Quercia de la serie con que llegará a TVN

El actor y director Boris Quercia se refirió a las series verticales con las que llegará a TVN y recalcó que este formato responde al cambio de la manera en que se ve televisión.

“Esta es una industria muy ágil en la que hay que tener mucha flexibilidad porque siempre está cambiando y evolucionando. Vimos cómo las áreas dramáticas de los canales se fueron disminuyendo porque llegaron las redes y los dispositivos móviles donde la gente empezó a nutrirse de ficciones“, planteó.

“Este es otro formato que tiene sus propias leyes, que se están descubriendo en este momento, por lo que es un terreno muy interesante para innovar en la manera de contar historias y que la gente quede enganchada con este contenido“, explicó a continuación.

“Aquí no cabe el mismo ritmo, el mismo arco dramático que como se cuenta una teleserie, una película o una serie“, complementó.

Según ratificó Quercia, el proyecto contempla un total de 50 capítulos, cada uno de los cuales tendrá una duración de un minuto y medio.