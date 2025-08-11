VIDEO – Cuándo se estrena Únicos en su especie: el cortometraje que unió a Alfredo Castro y Pablo Chill-E

Alfredo Castro y Pablo Chill-E se reunieron en distintos puntos de Santiago en lo que la producción definió como una conversación “genuina”.

Únicos en su especie se llama el cortometraje protagonizado por Alfredo Castro y Pablo Chill-E, y en el cual abordan sus trayectorias y se muestran como referentes culturales de distintas generaciones.

Sin guión y abordando temas tan diversos como el humor y la dictadura, el filme se enmarca en la celebración de los 18 años de la revista JOIA.

“Lo que parecía un contraste radical entre generaciones y mundos diferentes, se convirtió en un diálogo profundo”, añadieron los productores.

“En ese cruce de cuerpos, voces y trayectorias, el corto articula una reflexión sobre clase, arte y pertenencia. Alfredo y Pablo se reconocen, de manera implícita, como parte de una misma herida, de un mismo mapa afectivo que los ha visto crecer“, añaden desde la producción.

Cuándo se estrena el cortometraje con Alfredo Castro y Pablo Chill-E

Tanto el actor como el artista urbano coinciden durante el corto en que la creación artística puede ser un puente entre el pasado y el presente, así como una forma de proyectar el futuro.

“Uno nunca sabe lo que trae la gente… la depresión es una enfermedad muy bastarda“, es parte de las frases que Pablo Chill-E dirá en el corto.

“El chileno recuerda el pasado con cariño y tristeza”, dice el cantante en un momento, mientras que el actor plantea que “era hacer teatro para gente que necesitaba salir de esta realidad pobre“.

De acuerdo con lo informado, el estreno de la cinta Únicos en su especie se producirá este jueves 14 de agosto en el Centro NAVE, ubicado en el Barrio Yungay.