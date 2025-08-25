Los primeros tres artistas que serían confirmados para el Festival de Viña 2026

Se tratarían de dos grandes regresos y el debut de una banda internacional tras un gran paso paso por la última versión del Festival de Olmué.

A seis meses de que se lleve a cabo el Festival de Viña del Mar 2026, se dieron a conocer quiénes serían los primeros tres artistas que serían confirmados para el certamen musical.

Se tratarían de importantes regresos, donde destaca un cantante que elegiría la Quinta Vergara para volver a los escenarios tras un mediático retiro, mientras que por otro lado se encuentra una banda trasandina que debutaría en este escenario luego de realizar una exitosa presentación este año en el Festival del Huaso de Olmué.

En el programa de Chilevisión, Primer Plano, la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez entregó detalles sobre los nombres que están cerca de sellar su participación en la versión 2026 del Festival de Viña.

Los artistas que estarían cerca del Festival de Viña 2026

La comunicadora sostuvo que el cantautor Juan Luis Guerra tendría negociaciones avanzadas para ser parte de la parrilla del certamen, donde ya ha estado presente en cuatro oportunidades, aunque la última de ellas fue hace más de 13 años, en el 2012.

Otro de los nombres que estaría cerca es el de Daddy Yankee, quien se encuentra fuera de los escenarios tras realizar una extensa gira de despedida en 2022.

Si esto se llega a concretar, Viña 2026 quedaría marcado como el lugar del regreso oficial de artista, que en 2006, 2009 y 2013 hizo vibrar a la Quinta Vergara.

Para cerrar, Cecilia Gutiérrez detalló que la banda argentina Ke Personajes también estaría cerca de lograr un acuerdo para estar en el certamen. Esto, luego de su exitoso paso por el Festival de Olmué 2025.

Los rumores en torno a la posible presencia de Miguel Bosé

Por otro lado, la semana pasada se encendieron los rumores con respecto al posible regreso de Miguel Bosé al escenario más importante de Latinoamérica.

Lo anterior, después de que dieran a conocer las primeras fechas de su gira internacional, donde anunció que se presentará en Chile el 25 de febrero de 2026 en Santiago, fecha que coincide con la realización del festival.

Ante esto, los organizadores del certamen abordaron esta posibilidad y mencionaron a La Tercera que de momento no es opción para integrar la parrilla de la próxima versión del espectáculo.