El fallo de la Corte de Apelaciones que cambió la situación del padre de Isidora

El Ministerio Público apeló ante el tribunal de alzada, luego de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretara arraigo nacional y firma mensual para el imputado.

AGENCIA UNO.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió este miércoles el recurso presentado por la Fiscalía y cambió la situación en la que permanecía Jorge Constanzo, el padre de Isidora, la niña de dos años que falleció el pasado domingo tras caer desde un piso 11 en un edificio ubicado en la comuna de Las Condes.

Lo anterior, luego de que el Ministerio Público apeló a la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, el que rechazó inicialmente la medida cautelar más gravosa.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía Metropolitana Oriente, el imputado no cumplió con el acuerdo de mediación que lo obligaba a instalar mallas de seguridad en todas las ventanas del departamento.

Debido a que el padre de Isidora solamente puso la malla en el balcón de su residencia, se lo formalizó por el delito de homicidio por omisión con dolo eventual.

Situación del padre de Isidora tras fallo de Corte de Apelaciones

Sin embargo, el tribunal rechazó inicialmente la cautelar de prisión preventiva que solicitó la Fiscalía, decretando solamente el arraigo nacional y la firma mensual.

Tras ello el Ministerio Público presentó una apelación verbal que debía resolver la Corte de Apelaciones de Santiago.

Estre miércoles se conoció la resolución del tribunal de alzada, que revocó la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y ordenó el ingreso del padre de la niña a prisión preventiva.