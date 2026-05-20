Gobierno anota primer triunfo para la megarreforma: Cámara aprueba idea de legislar

La inciativa fue aprobada por 90 parlamentarios, lo que le otorga una holgura relativa para continuar su trámite. Aún resta la votación en particular.

En una jornada crucial para el Gobierno, la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto de reconstrucción nacional, la iniciativa emblema del Ejecutivo para poner en marcha una serie de modificaciones tributarias, reactivar la economía y financiar la reconstrucción de zonas afectadas por incendios.

La también llamada megarreforma fue respaldada con 90 votos a favor del oficialismo y el Partido de la Gente, 59 en contra de la oposición y una abstención del diputado Jaime Mulet (FRVS). Para que el proyecto pudiera continuar su trámite legislativo requería de al menos 78 votos favorables.

La votación le entregó, por ahora una victoria al Gobierno, pues logró que la iniciativa sorteara este primer escollo con holgura relativa al contar con los votos que el PDG había comprometido y al alinear al oficialismo.

La jornada, no obstante, se prevé maratónica, pues aún resta que los parlamentarios voten las más de 100 indicaciones con las que cuenta la ley miscelánea. También adquiere otro grado de complejidad, debido a que los parlamentarios del PDG y la Democracia Cristiana cuentan con libertad de acción para la votación en particular.

Por ahora, la oposición también se anotó un triunfo luego de que se aprobara por 82 votos la indicación relativa a la Sala Cuna Universal, proyecto que el gobierno de Gabriel Boric buscó aprobar al final de su mandato y que se vio frustrado tras la negativa de la entonces oposición para legislar por supuestas deficiencias financieras.