Qué dijo Don Francisco por el inminente regreso de Sábado Gigante

A diez años del fin del programa, el animador confirmó que está trabajando en el proyecto.

En una reciente entrevista con El Mercurio, Mario Kreutzberger, conocido como Don Francisco, confirmó el regreso de Sábado Gigante. La noticia se da a diez años de que el programa más longevo de la televisión bajara la cortina.

“El proyecto se está trabajando, pero no puedo entregar muchos detalles“, aseveró el comunicador, quien agregó que “solo te puedo decir que con un personaje conocido internacionalmente quieren que haga una serie de programas de Sábado Gigante, aunque de mucho menos duración“.

Todo apunta a que el regreso de Sábado Gigante sea de la mano de una plataforma de streaming, la cual hasta el momento se desconoce.

La apuesta ocurre a diez años de que el animador bajara la cortina del programa que fue transmitido desde 1962 hasta 2012 por Canal 13 y Univisión (1987-2015).

Su trayectoria deja varios hitos en la pantalla chica. De hecho, se adjudicó el récord Guiness como el programa de variedades de mayor duración presentado por el mismo animador (53 años y 42 días).

De momento, Don Francisco volverá en los próximos meses a la televisión para ser parte de una nueva versión de la Teletón. A eso se suma que, es muy probable como ha ocurrido en años anteriores, que vuelva a realizar Las Caras de La Moneda con los dos candidatos presidenciales que pasen al balotaje.