No va por miedo a su público: Bad Bunny excluye a Estados Unidos de su gira por temor a redadas migratorias

El tour mundial agotó más de 600.000 entradas en menos de 24 horas, llamando la atención por la ausencia de estadios estadounidenses.

Bad Bunny anunció que su próxima gira mundial, el DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, excluirá la parte continental de Estados Unidos. De tal manera, dio prioridad a Latinoamérica y Europa, una elección que vinculó a preocupaciones culturales y políticas a medida que se intensificaba la aplicación de las leyes de inmigración de la administración de Donald Trump.

La gira vendió más de 600.000 entradas en menos de 24 horas y comenzará el próximo 21 de noviembre. Las paradas incluyeron a Chile, República Dominicana, México, Colombia, Perú y España, lo que alimentó las especulaciones en las redes sociales desde mayo sobre la ausencia de estadios estadounidenses.

“Existía el problema de que el pu… ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) pudiera estar fuera de mi concierto. Y eso era algo de lo que hablábamos y nos preocupaba mucho”, aseguró el artista puertorriqueño en diálogo con el medio estadounidense Variety.

“Hubo muchas razones por las que no fui a Estados Unidos, y ninguna de ellas fue por odio: he actuado allí muchas veces”, aseguró Bad Bunny. “Todos (los shows) han sido un éxito. Todos han sido magníficos. He disfrutado conectando con latinos que viven en Estados Unidos“. Asimismo invitó a los estadounidenses a “venir aquí (Puerto Rico) a ver el espectáculo”.

De tal manera, el artista de 31 años aseguró que dentro de su equipo sopesó el riesgo antes mencionado en medio de las redadas de ICE que apuntaron a un mínimo de 3.000 arrestos diarios desde la reelección de Donald Trump, siendo Los Ángeles una de las ciudad más afectadas. Asimismo, aclaró que los fans norteamericanos tuvieron amplias oportunidades de verlo recientemente, incluida la gira Most Wanted Tour.

Bad Bunny alzó la voz contra ICE en varias oportunidades, compartiendo en junio imágenes en redes sociales que parecían mostrar a agentes deteniendo a personas en la calle y defendiendo el derecho de los migrantes en videos musicales y otras publicaciones.