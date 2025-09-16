Ocurrió mientras dormía: a los 89 años murió el destacado actor Robert Redford

Hollywood se viste de luto luego de que la mañana de este martes 16 de septiembre se confirmara la muerte del destacado actor Robert Redford.

Según un comunicado redactado por la directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK, Cindi Berger, el deceso del intérprete ocurrió en su casa en Utah mientras dormía. Si bien no se han especificado la causa, medios especulan que pudo haber sufrido un paro cardiaco.

El actor se adjudicó el Oscar a Mejor Director en 1981 por la cinta Ordinary People, trabajo que también le valió un Globo de Oro. La segunda estatuilla más importante del cine llegó a sus manos en 2002 como parte de un homenaje.

Es que la carrera de Robert Redford cuenta con una vasta cantidad de clásicos que protagonizó como All The President’s Men, The Way We Were, The Great Gatsby, Up Close & Personal, entre otras.

En los últimos años también formó parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), participando en Capitán América: The Winter Soldier (2014) y Avengers: Endgame (2019).

El 2016, el actor anunció su retiro de la actuación, para dedicarse a la dirección y al activismo. “Soy una persona impaciente, así que para mí es difícil sentarme y hacer una toma y después otra toma y después otra toma más. En este momento de mi vida, con 80 años, la pintura me daría más satisfacciones porque no soy dependiente de nadie. Sólo soy yo, como yo solía ser, y volver a dibujar, que es donde mi cabeza está ahora. Por tanto, estoy pensando en ir por ese camino y no actuar tanto”, aseveró.