VIDEO – Mon Laferte es la única artista chilena nominada a los Latin Grammy 2025

Por noveno año consecutivo, la cantante Mon Laferte fue nominada a los Latin Grammy 2025, y en esta oportunidad es la única artista chilena en ser postulada al premio en su edición número 26.

De acuerdo con lo informado por la organización, Mon Laferte fue nominada en la categoría Canción del Año por el tema Otra noche de llorar, y también al Mejor Video Musical Versión Larga por su documental Mon Laferte Te amo, que se puede ver en Netflix.

El trabajo, que dirigieron Camila Grandi y Joanna Reposi, retrata a Mon Laferte durante una gira y su período de embarazo.

En tanto, el puertorriqueño Bad Bunny lidera las postulaciones a los Latin Grammy, al sumar 12 candidaturas. Su tema Debí Tirar Más Fotos (DTMF) está nominado a mejor grabación del año, mejor canción del año y mejor álbum del año.

La ceremonia de entrega de los Latin Grammy se realizará el jueves 13 de noviembre de 2025, en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, Estados Unidos.

Mon Laferte denunciada por sueldos impagos

La doble nominación de Mon Laferte para los Latin Grammy 2025 se produjo poco después de que fuera acusada junto a Nathy Peluso de no pagar los sueldos a personas que tomaron parte del videoclip del tema Para todas las tiranas.

“Yo tendría vergüenza de sacar un proyecto sabiendo que nadie del equipo ha cobrado. La gente no vive de trabajar con una famosa, vive de que le paguen. Por favor, denos el dinero que nos corresponde“, publicó en TikTok, una usuaria identificada como Miss Loot, quien dijo que participó como bailarina en el video.

Según ella, “me da mucha pena decir esto, porque son dos artistas a las que admiro, pero sé perfectamente que Mon Laferte está al tanto de la situación y, aun así, decidió lanzar el videoclip. De Nathy Peluso no estoy segura si lo sabe, pero Mon sí, porque forma parte de la producción”.

Al respecto, Mon Laferte empleó sus cuentas en las redes sociales para referirse al tema y le respondió a la bailarina: “Hola, cariño, me parece terrible. ¿Cómo que no les han pagado? Ahora mismo me pongo en esto, pero ¿quién te dijo que yo soy de la producción? Yo soy artista, no productora. Además, la productora es de España y yo vivo en México, yo ni idea de qué productora es, pero me parece de lo más bajo”.

“Además, me pone triste todo esto, me pone triste que no se respete su trabajo y que Nathy y yo salgamos perjudicadas por la culpa de otras personas. Como dije antes, ahora mismo me pongo en ello. Cariños”, concluyó.