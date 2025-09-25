VIDEO – Los cinco momentos que marcaron el final de Los Casablanca

Después de más de 150 capítulos pudimos ver el desenlace de la teleserie nocturna de Mega.

La noche de este miércoles, Mega emitió el final de la teleserie nocturna Los Casablanca, el cual dejó opiniones divididas en redes sociales.

Es que mientras algunas historias quedaron abiertas, otras lograron un cierre que dejó contentos a los televidentes. Hay otras, en tanto, cuyo desenlace dejó insatisfecho a varios. Principalmente lo ocurrido con Juan Pablo y Tomás, quienes, para muchos, quedaron impunes ante lo que hicieron.

Pero si hay algo que queda en claro es que el amor prevaleció en el final de Los Casablanca y aquí destacamos cinco momentos que marcaron este desenlace tras más de 150 capítulos.

Jonás en rehabilitación

Tras el accidente que sufrió y la muerte de Iván, Jonás (Max Salgado) decidió entrar a un centro de rehabilitación para tratar sus adicciones. Ahí fue visitado por Ivette (Lorena Bosch), dando a entender que sigue con su relación con Ángel (Rodrigo Soto).

Alexandra se reencontró con Tormento

Luego del lanzamiento de su exitoso vino en caja, Alexandra (Mariana Di Girolamo) viajó a Argentina en busca de Tormento (Felipe Rojas) en quien se inspiró para el nuevo producto. Ahí reconoció que no quiere vivir sin él, dejándolo sin palabras al ver lo comprometida que estaba con continuar la relación.

Juan Pablo “papito corazón”

Pese a que quedó impune como un hombre violento, Juan Pablo (Jorge Arecheta) incluso conoció a una nueva mujer con quien contraería matrimonio. Sin embargo, recibió un correo por la deuda que mantenía por la pensión del hijo que tuvo con Martina (Octavia Bernasconi) y que, de no pagar, se lo restarían de sus pensiones.

Una nueva oportunidad para Samuel y Luciana

Tras destaparse la verdad de lo que vivió con Juan Pablo, Samuel (Francisco Reyes Cristi) retomó el contacto con Luciana (Vivianne Dietz) de manera progresiva. Así, ambos se abrieron a la posibilidad de darse una nueva oportunidad en la relación que alguna vez tuvieron y que se quebró debido a la ex pareja de la periodista.

Raimundo y Miranda juntos

Al darse cuenta que no podía vivir sin ella, Raimundo se comunicó con Miranda justo cuando ella se disponía a dejar al país. Finalmente, tras un emotivo audio, nunca recibió respuesta, por lo que el empresario continuó con su vida.

Tiempo después, la mujer reapareció y reconoció que quería que volvieran a trabajar juntos. “Todo lo que dije en ese audio es verdad. La vida ya no me gusta sin ti… Me dolió mucho que me mintieras, pero finalmente, quién soy yo para juzgarte”, le dijo Raimundo.

Con el tiempo, la pareja decidió retomar la relación y se prometieron se dedicarán a “vivir el momento”.

A continuación puedes revisar un resumen de lo que fue el final de Los Casablanca: