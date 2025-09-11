Cuál es la fecha en que se emitirá el final de Los Casablanca

La teleserie nocturna llegará a su desenlace con más de 150 capítulos emitidos.

El final de Los Casablanca está a la vuelta de la esquina y así lo reportó Mega luego de haber anunciado la fecha de estreno de su nueva teleserie nocturna, Reunión de Superados.

Con más de 150 capítulos emitidos, la ficción que gira en torno a una de las familias más importantes del país vive sus últimos capítulos y estamos ad portas de conocer qué pasará con cada uno de los integrantes del clan.

Será el miércoles 24 de septiembre cuando la historia que protagonizan Francisco Reyes, Sigrid Alegría y Francisco Melo se despida de las pantallas, después del segundo episodio de su sucesora.

Para ese día sabremos qué pasará con la venganza de Iván (Melo), si la relación entre Raimundo (Reyes) y Miranda (Alegría) sobrevivirá a la traición de esta última, qué pasará con el romance de Alexandra (Mariana Di Girolamo) y Tormento (Felipe Rojas).

Una de las historias que ha cautivado al público es el cuadrado amoroso entre Samuel (Francisco Reyes Cristi), Luciana (Vivianne Dietz), Juan Pablo (Jorge Arecheta) y Martina (Octavia Bernasconi), luego de que se destapara el romance que tuvo la periodista y el empresario previo a sus actuales relaciones con los hermanos Casablanca.

De esta forma, tras la fecha mencionada en que se emitirá el final de Los Casablanca, será Reunión de Superados, la cual se tomará el bloque prime en las próximas semanas.