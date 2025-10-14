VIDEO – Los lugares que le recomendaron a Ibai Llanos tras confirmar su visita a Chile

El youtuber español Ibai Llanos confirmó que visitará Chile en noviembre de este año, y fueron muchos quienes le recomendaron diversos lugares para que visite cuando esté en nuestro país.

Con más de 15 millones de suscriptores en su canal de Youtube, el hispano informó a través de sus diversas redes sociales que “el mes que viene me voy a Latinoamérica y voy a estar en Chile“.

Incluso, Ibai compartió un video en el que se lo observa mientras posaba delante de la bandera chilena y con el himno nacional de fondo.

Los lugares de Chile que le recomendaron a Ibai Llanos

Tras ratificar su viaje, el youtuber español preguntó: “¿Qué debería ver en Chile? ¿Dónde debería ir? ¿Qué debería comer?“.

Contó también que algunas de las respuestas que le entregaron sus seguidores mencionaron las ciudades de Valparaíso y Santiago, y en la capital ver la ciudad desde la cumbre del Cerro San Cristóbal.

Respecto de la comida, indicó que le recomendaron probar el pastel de choclo, las empanadas de pino, comer pastel de choclo y la misma marraqueta que fue parte de su Mundial de los Desayunos.

Uno de los que le respondió a Ibai Llanos fue la pareja de Emilia Dides, Sammis Reyes, quien le realizó una especial invitación: “Oye Ibai, te invito a entrenar, ¿Nos vemos?“.