Boots: la serie de Netflix que el Pentágono calificó como “basura woke”

A través de un comunicado, el Pentágono calificó como “basura woke” la serie queer de marineros Boots, que Netflix estrenó recientemente, y acusó a la plataforma de promover una agenda ideológica.

La serie se basa en el libro The Pink Marine de Greg Cope White, en el que se relata la experiencia de un joven gay que se alista en los Marines cuando la homosexualidad aún estaba prohibida en el Ejército de Estados Unidos.

Fue el vocero del Pentágono, Kingsley Wilson, quien expresó la dura crítica hacia la serie Boots, de Netflix, tras asegurar que “bajo el presidente Trump y el secretario Pete Hegseth, el ejército de Estados Unidos está restaurando el ethos del guerrero“.

“No comprometeremos nuestros estándares para satisfacer una agenda ideológica, a diferencia de Netflix, cuya dirección produce y alimenta constantemente basura woke a su audiencia y a los niños“, añadió Hegseth.

Netflix y las cifras de la serie pese a las críticas del Pentágono

Pese a la crítica del Pentágono, Netflix reportó que la serie queer Boots ha sido recibida con entusiasmo por la audiencia y la crítica, lo que se demuestra con el hecho de que alcanzó el segundo lugar en las listas de popularidad en Estados Unidos.

En declaraciones a la prensa especializada, el actor principal, Miles Heizer, valoró la perspectiva única y la sensibilidad queer de la serie. “Contar una historia gay en este contexto es bastante inusual. Lo que me encantó es que se ve a través de esta perspectiva queer con un sentido del humor muy particular, que creo que es muy específico de la comunidad gay“, manifestó.

Greg Cope White, cuya autobiografía inspira la serie, fue uno de los primeros marines abiertamente homosexuales en servir en el ejército estadounidense.