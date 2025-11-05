VIDEO- Por qué Nansana Kids suspendió sus shows en Chile: qué pasará con las entradas ya adquiridas

La agrupación de danza infantil de Uganda, Nansana Kids, tenía contemplado presentar su show en cuatro ciudades de Chile.

Los integrantes de la agrupación de danza infantil de Uganda, Nansana Kids, que tenían contemplado presentar su show en cuatro ciudades de Chile, explicaron los motivos por los que suspendieron su viaje a nuestro país.

A través de un posteo en su página de Instagram, ratificaron que “no podremos ir a Chile”, donde alcanzaron la fama gracias a sus videos videos en los que recreó canciones de artistas como Américo y Noche de Brujas.

“Les contamos que fuimos engañados (…) Nos decepcionaron, nos amenazaron y nos dijeron que no les comunicáramos a ustedes que no estaríamos en Chile“, contaron los participantes de Nansana Kids.

Luego añadieron que “teníamos que contárselos, porque muchos nos preguntaban si íbamos a ir y aún teníamos miedo debido a las amenazas“, las que vendrían “por parte de las personas que nos prometieron traernos”.

Qué dijo la productora tras la acusación de Nansana Kids

Tras la difusión del video en el que los integrantes de Nansana Kids explicaron por qué no vendrán a Chile, la productora Kamara emitió un comunicado en el que entregó su versión sobre lo ocurrido.

Tras confirmar la cancelación de la gira de la agrupación, la empresa apuntó que “la persona que se presenta como responsable no actúa como directora de una fundación, sino como representante legal de la empresa privada antes mencionada, lo que complicó significativamente la gestión de documentación y trámites necesarios para la gira“.

Tras “enfatizar que los niños no tienen culpa alguna”, la productora indicó que “toda la información que hemos recabado no la quisimos hacer pública previamente, precisamente para protegerlos y evitar que se viera afectada la agrupación y su imagen, pero nos vimos en la necesidad de transparentar todo debido a sus declaraciones“.

A la vez, descartaron engaños o amenazas contra los integrantes de Nansana Kids, “ya que nuestra producción solo tuvo contacto con los dos adultos que manejan todo, muy por el contrario, ellos (incluyendo la directora) dejaron de responder nuestras comunicaciones justamente cuando se les solicitó la documentación y se les solicitó aclarar todo cuando nuestro equipo pudo revisar toda la información legal correspondiente“.

Por último, la productora dijo que las entradas ya adquiridas serán reembolsadas por el mismo medio y sistema de venta por las que fueron adquiridas. En concreto, serán las siguientes: