Qué se sabe sobre el preocupante estado de salud de Delfina Guzmán a sus 97 años

Uno de sus hijos se refirió al presente de su madre, luego de que hace unas semanas se viralizara una imagen donde aparece usando una cánula y oxígeno.

Las alarmas respecto al estado de salud de Delfina Guzmán se encendieron este lunes, luego de las declaraciones que hizo su hijo en el programa El Medio Día de TVN.

Joaquín Eyzaguirre estuvo presente en el espacio que conduce Daniel Fuenzalida, en primera instancia, para promocionar el documental Delfina: Cállese, Apúrese y No Se Luzca, donde tiene el rol de productor ejecutivo y que se estrenará en los cines en las próximas semanas.

Hacia el final de la conversación se le consultó sobre el estado de salud de la actriz, luego de que hace unos días se viralizara una imagen en la que aparecía usando una cánula con oxígeno.

“Mira, mi mamá de la cabeza te diría que está bastante bien. De hecho, está fascinada con el origen de las especies, sorprendente”, comenzó diciendo Eyzaguirre.

Pero junto con eso indicó que Delfina Guzmán, a sus 97 años, “no puede caminar, no puede. Y eso le hace mucho daño a ella, a su alma”.

En ese momento, Paulina Nin intervino para citar al recientemente fallecido Héctor Noguera con una frase que entregó en una de sus últimas entrevistas. “Como dijo Tito Noguera: Para ser viejo hay que ser valiente“, señaló la panelista.