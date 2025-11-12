VIDEO – “¡Me encanta!”: bajista de Black Sabbath no ahorró elogios para Miss Mundo Chile

El fundador de la banda metalera empleó su cuenta de Instagram para compartir la presentación de la ganadora del Miss Mundo Chile.

El bajista y fundador de Black Sabbath, Geezer Butler, compartió en su cuenta de Instagram la presentación de Ignacia Fernández en el concurso Miss Mundo Chile, donde lució sus dotes vocales cantando death metal.

El momento, que se viralizó a través de las redes sociales, impactó profundamente a miles de personas en todo el mundo, como Rita Ora, Rei Ami y Lauren Jauregui, también se sumó el propio Butler.

Considerado uno de los fundadores del metal y el rock más pesado con la banda que además integró Ozzy Osbourne, el músico no dudó en dedicarle elogiosas palabras a la miss chilena.

También a través de su cuenta de Instagram, el bajista de Black Sabbath se rindió ante el talento de la Miss Mundo Chile Ignacia Fernández y le dedicó elogiosas palabras.

“Bueno, esto fue una sorpresa. Y… Además de todo lo demás, está destinada a ser una defensora de los animales“, posteó.

Luego, el artista británico fue enfático en manifestar que lo que observó en la presentación de la chilena “¡me encanta!“.

Ignacia Fernández agradeció elogios del bajista de Black Sabbath

Tras revisar las palabras de Geezer Butler, la modelo nacional respondió el mensaje: “¡Qué honor! Gracias, leyenda”, posteó Ignacia Fernández, palabras a las se sumaron numerosos fans chilenos de la banda británica que reaccionaron a la publicación.

Además de los elogios del bajista de Black Sabbath, varios otros conocidos metaleros, como Scott Ian, de Anthrax; Amy Lee, de Evanescence; y System of a Down, aplaudieron la presentación de la vocalista de la banda local Decessus.