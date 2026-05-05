Iván Poduje “baja el moño” tras entrevero con Quiroz y se reúne con Kast: “Siempre uno puede mejorar las formas”

El titular del Minvu vivió unos movidos días, con enfrentamientos con ministros y parlamentarios, lo que hizo que el presidente Kast lo citara en Palacio.

AGENCIA UNO

Iván Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo, finalmente dio su brazo a torcer en su disputa con su par de Hacienda, Jorge Quiroz, y anunció que aceptará los recortes presupuestarios en el Minvu.

Durante su paso por el Biobío, Poduje recalcó que “nosotros vamos a implementar los recortes que acordamos con el ministro Quiroz. Eso lo tenemos que hacer todos los ministros. Es una necesidad del país y vamos a trabajar en ese objetivo común”.

Esto, luego que días atrás el secretario de Estado haya dejado en claro que “yo tengo un solo jefe. Se llama José Antonio Kast”, agregando que Quiroz era “un ministro más entre muchos”.

Esta situación se sumó al entrevero con parlamentarios de la oposición en el Biobío, lo que obligó a Claudio Alvarado, titular de Interior, y el propio Jorge Quiroz le pidieron disculpas al diputado Alvaro Ortiz, timonel DC.

En vista de esto, Iván Poduje se reunió con el presidente José Antonio Kast en La Moneda, tras lo cual indicó a los medios que “lo que digo yo es que siempre uno puede mejorar las formas (…) para que no afecten el fondo. Cuando esas formas no son correctas, y yo soy el primero en reconocerlo“.

Consultado sobre los cuestionamientos al “estilo Poduje”, que surgieron incluso del ministro de la Segpres, José García Ruminot, el titular del Minvu respondió: “Con el presidente tuvimos una muy buena reunión de trabajo, hemos definido las prioridades, y tenemos que trabajar todos juntos como equipo, y así que yo estoy muy contento, muy motivado, y muy feliz por la reunión”.

En esta línea, Iván Poduje recalcó que la cita se centró en “nuestro contacto con la comunidad… Ahora estuvimos con familias que están damnificadas. Mucho sufrimiento, con burocracia, con años de espera por una casa. Entonces lo que transmite la familia es enojo, es mucha rabia, es esperanza, pero rabia. De las listas de espera en vivienda, de la burocracia, no sé, de los consejos de monumentos, de todos los temas ambientales, que a veces se extralimitan. Entonces, a veces yo, claro, llego con esa energía, que es transmitir el enojo de los ciudadanos para los cuales yo trabajo. Pero tengo que poder, en el fondo, canalizarlo también”.