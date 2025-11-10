VIDEO – El día que la revista People destacó el talento de la Miss Mundo Chile 2025

Ignacia Fernández se adjudicó la corona, pero ya había llamado la atención en las semifinales del concurso de belleza por su inesperado talento.

Ignacia Fernández fue elegida la nueva Miss Mundo Chile 2025, la noche de este domingo y representará a nuestro país en el certamen de belleza.

La postulante que representaba a la comuna de Las Condes logró superar a Bárbara Wolfenson (Viña del Mar), Renata Arriagada (Valparaíso), Macarena Maira (Lo Barnechea) y Karol Eberl (La Reina).

Fernández se adjudicó la corona, además de un anillo avaluado en $12 millones. “Estoy muy agradecida, no me lo esperaba para nada. Han sido muchos meses de preparación y, la verdad, estoy agradecida de todo el apoyo y el cariño que he recibido”, señaló.

La nueva Miss Mundo Chile 2025 ya había llamado la atención durante la semifinal puesto que, a la hora de mostrar su talento, dejó a todos con la boca abierta al interpretar un tema de death metal. Y es que la modelo líder de la banda de death metal progresivo Decessus, algo que nadie esperaba.

A tanto llegó el impacto que Ignacia Fernández no solo acaparó la atención de la prensa chilena, sino que también traspasó las fronteras.

Días antes de recibir la corona, su nombre apareció en el sitio web de la revista estadounidense People, donde titularon: Miss World Chile Contestant Shocks Judges with Her Death Metal Performance During Semi Finals (La concursante chilena de Miss Mundo sorprende a los jueces con su actuación de death metal durante las semifinales).

En el artículo consignaron su presentación, la publicación en Instagram que hizo hace unos días y el apoyo que recibió, no solo de sus seguidores chilenos sino que también en el extranjero.

En medio de todo, el medio norteamericano recalcó que “su peinado y maquillaje estaban estilizados a la perfección, dignos de una reina de belleza“.