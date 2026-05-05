Demócratas, libertarios y socialcristianos salen en defensa de Poduje tras críticas de RN por sus “formas”

Por al menos dos semanas consecutivas, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje (IND), ha estado envuelto en controversias por lo que algunos han denominado el “estilo Poduje”.

Luego de un cruce con el senador Alfonso de Urresti (PS) a propósito de la Ley de Humedales, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, lo instó a tener mayor “altura de miras” y le reprochó inmiscuirse en una disputa con un parlamentario en momentos en que el Ejecutivo busca sumar respaldos para la Ley de Reconstrucción, que crea un fondo para una de las tareas que liderará el propio Poduje en Biobío y Valparaíso.

Pese a que Poduje pidió disculpas al parlamentario por la forma en la que manejó el conflicto, se leyó como una esquirla de éste que dos funcionarios cercanos a Núñez fueran desvinculados del Minvu.

A este entuerto, se sumó el rayado de cancha que hizo a su par de Hacienda, al poner en duda los recortes que éste desea poner en marcha y al señalar que su único jefe, es el presidente José Antonio Kast. También, en los últimos días mantuvo una acalorada discusión con parlamentarios del Biobío, que generó que los ministros de Interior y Hacienda, Claudio Alvarado y Jorge Quiroz, les pidieran disculpas por el episodio.

Estos episodios hicieron que la presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, lo llamara hoy a cuidar las formas. En conversación con T13 Radio, la senadora apuntó a que “el ministro Poduje tiene una responsabilidad muy importante en algo muy sensible como es la vivienda para las familias en Chile, la reconstrucción, y por su forma, terminamos más hablando de lo que dice que de lo que se está haciendo. Él genera un entorpecimiento”.

El espaldarazo del PNL, PSC y Demócratas a Poduje

Desde Demócratas, la presidenta del partido y parlamentaria por el Biobío recalcó que “el ministro Poduje está haciendo su trabajo. Siempre se pueden mejorar las formas, pero lo importante hoy es la gestión, especialmente en materia de vivienda y reconstrucción”.

“Ha estado desplegado en terreno, trabajando con sentido de urgencia, y eso es lo que hoy se necesita, sobre todo en regiones como el Biobío, que han enfrentado incendios y procesos de reconstrucción complejos. Aquí es clave poner en la balanza la gestión: las veces que ha estado en la región, el trabajo que se está realizando y el compromiso con avanzar”, llamó.

A su vez, el timonel del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, desdramatizó “que existan diferencias de opiniones y de forma”. “El ministro Poduje es prácticamente una fuerza de la naturaleza y no ha sido muy agraciado con el talento diplomático, pero parece tener el talento en perseguir y solucionar los problemas ahí donde los encuentra. A la ciudadanía no le interesa que tenga talento diplomático -no lo contrataron para ser canciller- sino por la gestión”, llamó.

El presidente del PNL Johannes Kaiser.

“Las formas son relevantes porque hacen más fácil la cooperación, pero también es cierto decir que quien se concentra única y exclusivamente en la forma no tiene interés en cambiar el fondo”, defendió.

El jefe de bancada del PNL, Cristóbal Urruticoechea, también dio un espaldarazo al secretario de Estado: “Respaldo profundamente al ministro. Cuenta con todo mi apoyo y aprovecho de felicitarlo por la gran labor que está haciendo. Estoy seguro de que va a llegar muy lejos con sus promesas de reconstrucción y reparación de los hogares”.

Sara Concha, presidenta del Partido Social Cristiano (PSC) -hoy notificado de disolución y en proceso de reincripción- instó a “reconocer el trabajo que ha realizado no solo el ministro Poduje, sino también otros ministros que han estado desplegados en terreno, escuchando a la ciudadanía y dando respuestas concretas a sus demandas (…) Detrás de esto ha existido un trabajo que, quizás, no siempre se ha visibilizado lo suficiente, pero que sí ha estado orientado a responder a las necesidades de las personas”.