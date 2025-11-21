De Myriam Hernández y Pablo Alborán a Kramer y El Muro: la parrilla completa de la Teletón 2025

A una semana del inicio de una nueva versión de la Teletón 2025, la organización anunció cuál será la parrilla programática para los shows que se presentarán tanto en el Teatro Teletón como en el cierre que, luego de tres años, regresará al Estadio Nacional.
La cruzada de las 27 horas de amor, que se realizará el próximo viernes 28 y el sábado 29 de noviembre, contará con la presencia de destacadas figuras nacionales e internacionales, que de esta forma tenderán una mano para animar la tradicional jornada solidaria.
Entre estos últimos figuran artistas de gran trayectoria, como los mexicanos Paulina Rubio, Emmanuel, Yuri, Lucero, Cristián Castro y Mijares, además de los españoles Ana Torroja y Pablo Alborán.
El inicio de la Teletón 2025 estará a cargo de los últimos cuatro embajadores, acompañados por Denisse Malebrán, Francisco Sazo, Roberto Márquez, Héctor Kanela Muñoz, Polimá WestCoast y Alanys Lagos.
De acuerdo con lo programado, en el Teatro Teletón también se presentarán:
- Emmanuel
- Yuri
- Manuel Mijares
- Cristián Castro
- Katteyes
- Princesa Alba
- Lucky Brown
- Darkiel
- Pablito Pesadilla
- Juliano Sosa
- King Savagge
- Nickoog Clk
- Q_ARE
- Toly Fu
- Lara Campos
- Plim Plim
- Detrás del Muro
La parrilla de la Teletón 2025 en el Estadio Nacional
Según confirmó la organización, luego de tres años el cierre de la Teletón se llevará a cabo en el Estadio Nacional y contará con la presencia de Kramer, además de reconocidas bandas como Zúmbale Primo y Noche de Brujas.
Para esta jornada están previstas las actuaciones de:
- Myriam Hernández
- Paulina Rubio
- Lucero
- Ana Torroja
- Pablo Alborán
- María José Quintanilla
- Nico Ruiz
- Emilia Dides
- Bray On
- Francisca Valenzuela
- Grupo Alegría
- Gino Mella
- Noche de Brujas
- Zúmbale Primo
- Stefan Kramer