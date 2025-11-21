De Myriam Hernández y Pablo Alborán a Kramer y El Muro: la parrilla completa de la Teletón 2025

El inicio de la Teletón 2025 estará a cargo de los últimos cuatro embajadores, acompañados por Denisse Malebrán, Francisco Sazo, Roberto Márquez, Héctor Kanela Muñoz, Polimá WestCoast y Alanys Lagos.

A una semana del inicio de una nueva versión de la Teletón 2025, la organización anunció cuál será la parrilla programática para los shows que se presentarán tanto en el Teatro Teletón como en el cierre que, luego de tres años, regresará al Estadio Nacional.

La cruzada de las 27 horas de amor, que se realizará el próximo viernes 28 y el sábado 29 de noviembre, contará con la presencia de destacadas figuras nacionales e internacionales, que de esta forma tenderán una mano para animar la tradicional jornada solidaria.

Entre estos últimos figuran artistas de gran trayectoria, como los mexicanos Paulina Rubio, Emmanuel, Yuri, Lucero, Cristián Castro y Mijares, además de los españoles Ana Torroja y Pablo Alborán.

De acuerdo con lo programado, en el Teatro Teletón también se presentarán:

Emmanuel

Yuri

Manuel Mijares

Cristián Castro

Katteyes

Princesa Alba

Lucky Brown

Darkiel

Pablito Pesadilla

Juliano Sosa

King Savagge

Nickoog Clk

Q_ARE

Toly Fu

Lara Campos

Plim Plim

Detrás del Muro

La parrilla de la Teletón 2025 en el Estadio Nacional

Según confirmó la organización, luego de tres años el cierre de la Teletón se llevará a cabo en el Estadio Nacional y contará con la presencia de Kramer, además de reconocidas bandas como Zúmbale Primo y Noche de Brujas.

Para esta jornada están previstas las actuaciones de: