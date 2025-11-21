VIDEO – Las polémicas que rodean a la nueva Miss Universo México tras su cuestionado triunfo

El interés por la participación de Fátima aumentó debido a dos episodios que generaron controversia, convirtiéndola en una de las candidatas más mencionadas del año.

La representante de México, Fátima Bosch, de 25 años, fue coronada Miss Universo 2025 tras una intensa competencia en Tailandia. Aunque su triunfo generó gran expectación a nivel mundial, la coronación ha estado acompañada de diversas polémicas y cuestionamientos.

En esta edición del certamen compitieron candidatas de 120 naciones, entre ellas nueve madres, una participante transgénero, una sobreviviente de genocidio y, por primera vez, una representante de Palestina.

En el certamen, la chilena Inna Moll alcanzó un destacado lugar entre las 12 semifinalistas gracias a su buen desempeño en las distintas etapas, aunque finalmente no logró avanzar al top 5.

Las polémicas que rodean a la nueva Miss Universo México tras su cuestionado triunfo

El fuerte interés que despertó la participación de Fátima no fue coincidencia, ya que vivió dos situaciones que desencadenaron una serie de discusiones internas, lo que la convirtió en una de las concursantes más comentadas del año.

Bosch se vio envuelta en una controversia antes de coronarse Miss Universo 2025, luego de un tenso episodio con el empresario y presentador tailandés Nawat Itsaragrisil. Este la cuestionó por no generar contenido promocional sobre el país anfitrión y, durante una transmisión en vivo, llegó a calificar a la mexicana de “tonta”.

El incidente ocurrió durante una reunión emitida en directo entre las participantes y la organización del certamen.

“Lo que hizo su director no fue respetuoso, él me llamó tonta, porque él tiene problemas con mi organización y eso no es justo, porque estoy aquí, haciendo todo correctamente”, señaló la mexicana tras el altercado.

En las imágenes se aprecia cómo varias concursantes, incluida la chilena Inna Moll, se levantan de sus asientos para mostrar apoyo a Bosch.

Posteriormente, Itsaragrisil ofreció disculpas públicas y negó haberla insultado, asegurando que todo se trató de una confusión derivada de su mala pronunciación del inglés.

El conflicto con Nawat no fue el único episodio complejo que enfrentó Fátima. Su coronación como Miss México también generó tensión, luego de que, al anunciarse su triunfo, 27 de las 31 candidatas se retiraran del escenario, quedando solo las representantes de Yucatán, Veracruz, Tlaxcala y Tamaulipas para saludarla.

Aunque las concursantes volvieron instantes más tarde, no lo hicieron para celebrar a Bosch, sino para mostrar su apoyo a Yoana Gutiérrez, Miss Jalisco, lo que dejó en evidencia el descontento general dentro del concurso. Más tarde, Fátima reaccionó señalando: “La verdadera sororidad se practica, no se dice de dientes para afuera”.