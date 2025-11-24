Teletón 2025: cuándo, dónde y cómo conseguir las entradas para asistir a los shows

Se facilitarán dos entradas por persona como máximo, las que corresponderán a uno de los seis bloques en los que estarán divididas las 27 horas de la Teletón 2025.

Para el viernes 28 y el sábado 29 de noviembre está programada la Teletón 2025, que este año presentará shows tanto en el Teatro Teletón como en el Estadio Nacional, donde se realizará el cierre, y cuyas entradas se encontrarán disponibles de manera gratuita a partir de mañana martes 25.

De acuerdo con lo informado por la organización, los boletos son gratuitos, de uso personal y su venta o reventa está absolutamente prohibida.

A la vez, se precisó que se facilitarán dos entradas por persona como máximo, las que corresponderán a uno de los seis bloques en los que estarán divididas las 27 horas de la Teletón 2025.

En concreto, los bloques son los siguientes:

Bloque 1: La Obertura, viernes de 22:00 a 02:00 horas.

Bloque 2: Trasnoche, sábado de 02:00 a 08:00 horas.

Bloque 3: Mañana Familiar, de 08:00 a 13:30 horas.

Bloque 4: sábado por la tarde, de 14:00 a 17:00 horas.

Bloque 5: Cierre Teatro Teletón, de 17:00 a 21:00 horas.

Cierre en el Estadio Nacional: sábado desde las 22:00 horas.

Cómo y dónde conseguir las entradas para la Teletón 2025

La entrega de las entradas para asistir a la Teletón 2025 se iniciará al mediodía de forma gratuita a través de PuntoTicket, donde se podrán descargar solamente en formato digital.

Si el interesado aún no está registrado, deberá crear una cuenta en el mismo sitio web de PuntoTicket. Una vez adentro, deberá seguir los siguientes pasos:

Se solicitarán datos básicos como nombre, RUT y la creación de una contraseña.

A continuación, hay que seleccionar el evento al que se quiere asistir.

Los espectáculos en el Teatro Teletón están divididos por bloques horarios, por lo que se debe elegir el bloque al que se desea asistir antes de solicitar los e-tickets.

En el caso del show de cierre, solo se tiene que seleccionar el evento Estadio Nacional y solicitar las entradas.

Una vez confirmada la solicitud, se podrán descargar las entradas digitales desde la misma cuenta en PuntoTicket.

Al asistir, deberá presentar su e-ticket el día del evento, ya sea en el celular o impreso.

Cabe recordar que el número de entradas disponibles es limitado y se mantendrán habilitadas hasta agotar stock.