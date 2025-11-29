VIDEO – El emotivo homenaje a Eduardo Cruz-Coke en Teletón 2025: “Dejaba su corazón en cada historia”

La Teletón rindió un tributo a diferentes colaboradores y artistas que han fallecido durante este 2025, donde Angélica Castro se emocionó al recordar al camarógrafo.

Durante la tarde de este domingo 29 de noviembre, en la Teletón 2025 se realizó un emotivo homenaje a diversos colaboradores, artistas y rostros de televisión que han fallecido este año, donde se incluyó al camarógrafo Eduardo Cruz-Coke.

El video comenzó recordando a figuras como el actor y comediante Willy Benítez, Miguel Negro Piñera, Tommy Rey, a los actores Héctor Noguera y Teresita Reyes, entre otros.

En el cierre de este segmento, la organización le dedicó un sentido tributo a Eduardo Cruz-Coke, quien se desempeñaba como fotógrafo de la Teletón y fue víctima de un triple homicidio en su casa en la comuna de La Reina, donde también murieron sus dos hijos.

Además de colaborar con la institución benéfica, también participaba activamente en la rehabilitación de su hijo.

Fue Angélica Castro quien se encargó de cerrar este homenaje, situación por la cual aprovechó de dedicarle unas sentidas palabras a Cruz-Coke.

“Eduardo no solamente era un gran camarógrafo, era un gran realizador, alguien que conocí por muchos años, desde mis inicios en mi carrera”, comenzó diciendo.

A lo que añadió: “Eduardo es quien deja a su corazón en cada una de esas historias, muchas de esas historias que a ustedes han emocionado hoy, es él quien entregaba todo su amor para que ese testimonio brillara, para que ese testimonio tomara vida”.

“Ha sido parte de todo un equipo, de muchos de los que estamos acá, de lo que es la familia Teletón. No solo como un gran amante de esta obra, sino también como un padre que estuvo junto a su hijo por años siendo parte de este proyecto“, cerró la conductora.

Revisa el emotivo homenaje de Teletón 2025 a Eduardo Cruz-Coke