VIDEO – La emocionante presentación de Alan García, embajador de Teletón 2025: “Entre terapias encontré mi pasión”

Al ritmo de la música, Alan García, el embajador de la Teletón 2025, se presentó en el Teatro para contar su historia de superación a través de una canción que aborda cómo se apasionó por el baile.

Luego de un enérgico baile que desató los aplausos del público, el joven sostuvo que su rol le ha permitido vivir “una experiencia bonita”, mencionando que “he conocido gente maravillosa, lugares bonitos también, así que estoy bien agradecido”.

En este marco, se exhibió un video musical de Alan García, en el cual narra su historia de vida. “Entre terapias encontré mi pasión”, es parte de lo que dice una de las estrofas de la canción del joven que nació con espina bífida (mielomeningocele), una enfermedad en que la columna vertebral y la médula espinal no se forman adecuadamente durante el embarazo.

Producto del programa de rehabilitación de la justa solidaria, García ha dejado la silla de ruedas y hoy puede movilizarse con bastones, lo que le ha permitido ir ganando cada día más independencia.

Actualmente, Alan forma parte del taller de ciclodanza de la Teletón y del elenco de la ópera rock Mírame a los ojos.

Revisa la historia y la presentación del Alan García, el embajador de Teletón 2025