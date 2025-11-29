¿Cómo donar para la Teletón 2025? Estas son todas las formas en las que puedes realizar tu aporte

Existen diversas formas de donar para la Teletón 2025, ya sea de forma presencial, en plataformas digitales o por teléfono.

Este viernes 28 y sábado 29 de noviembre se lleva a cabo la Teletón 2025 con el objetivo de llegar a la meta de $40.502.617.946, para la cual existen diferentes formas de donar para ir en ayuda a las miles de personas que se atienden en la institución benéfica a lo largo de Chile.

Quienes deseen aportar para esta noble causa, lo podrán hacer de manera presencial en sucursales y también en las diferentes plataformas digitales que hay disponibles.

Presencial: cómo donar para la Teletón 2025

A lo largo del país, Banco de Chile dispone de más de tres mil puntos en los cuales puedes realizar tu donación presencial, ya sea a través de sucursales, cajas auxiliares, cajas buzón, cajeros automáticos y POS (máquinas para el pago con tarjeta).

En este sentido, se recomienda visitar el sitio web del Banco de Chile para revisar las oficinas que están abiertas y sus respectivos horarios.

La entidad financiera también contará con cajas auxiliares dentro del Metro de Santiago, las cuales estarán disponibles desde las 09:00 hasta las 19:00 horas en 19 estaciones.

Línea 1: Los Dominicos, Tobalaba, Pajaritos y Manquehue.

Los Dominicos, Tobalaba, Pajaritos y Manquehue. Línea 2: Vespucio Norte, Patronato y Lo Ovalle.

Vespucio Norte, Patronato y Lo Ovalle. Línea 3: Ñuñoa.

Ñuñoa. Línea 4: Plaza Egaña, Francisco Bilbao, Vicente Valdés, Hospital Sótero del Río y Plaza de Puente Alto.

Plaza Egaña, Francisco Bilbao, Vicente Valdés, Hospital Sótero del Río y Plaza de Puente Alto. Línea 5: Plaza de Maipú, Pudahuel, San Pablo, Baquedano y Bellavista de La Florida.

Plaza de Maipú, Pudahuel, San Pablo, Baquedano y Bellavista de La Florida. Línea 6: Los Leones.

Así puedes aportar a la Teletón 2025 en plataformas digitales

Por otro lado, las donaciones digitales se pueden realizar por medio de la página web del Banco de Chile o en el Código QR del banco, que aparece permanentemente en la transmisión televisiva.

Al escanear dicho Código QR, te dirigirás al sitio web del Banco de Chile para poder llevar a cabo el aporte.

Respecto a los clientes del Banco de Chile, tendrán la opción de realizar donaciones en el portal Banco en Línea de la web de la entidad financiera, desde la aplicación Mi Banco o del portal Banconexión para empresas y pymes.

En caso de que seas cliente de otro banco, tales como BancoEstado, BCI, BICE, Consorcio, Falabella, Internacional, Itaú, Ripley, Santander, Scotiabank y Security, también tendrás la posibilidad de donar.

Lo anterior, a través de transferencias electrónicas o Webpay a la cuenta 24.500-03 de Banco de Chile. Para ello, debes completar estos datos:

Destinatario: Fundación Teletón

Fundación Teletón RUT: 71.238.300-3

71.238.300-3 Cuenta: Corriente

Corriente Banco: Banco de Chile

Banco de Chile N° de cuenta: 24.500-03

24.500-03 Mail: miaporte@teleton.cl

Los clientes de Banco de Chile y Banco Edwards también podrán aportar desde sus cuentas corrientes y tarjetas de crédito llamando a estos números.

Clientes Banco de Chile:

Teléfonos fijos: 600 637 37 37

600 637 37 37 Celulares: +56 2 2637 37 37

Clientes Banco Edwards: